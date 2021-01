Pour les francophones, les 24 Heures de Daytona seront visibles via Auto Moto la chaîne (les horaires ICI).

Pour les anglophones ou tout simplement si vous préférez des 24 Heures de Daytona en VO, vous pouvez comme d’habitude regarder l’épreuve sur IMSA TV (ICI).

Peu importe ce que vous choisirez, le plus important est de ne pas rater la première grande épreuve d’endurance de la saison ! Bonne course à toutes et tous !