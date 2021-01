Colton Herta arrive en GTD chez Turner Motorsport pour Daytona

Colton Herta, star de l’IndyCar Series, rejoindra l’équipe Turner Motorsport pour les 24 Heures de Daytona. Il s’agira de la 400e course de l’équipe avec BMW. Elle est la deuxième structure après Schnitzer Motorsport au niveau du nombre de départs en course avec le constructeur allemand.

Colton Herta évoluera aux côtés de Bill Auberlen et de Robby Foley, pilotes confirmés à la saison, dans la BMW M6 GT3 #96 qui est engagée en catégorie GTD. Il s’agit d’un sacré renfort pour l’écurie américaine car le jeune homme de 20 ans a remporté la catégorie GTLM aux 24 Heures de Datyona 2019, a passé les deux dernières années en tant que pilote BMW Team RLL pour les épreuves de la Michelin Endurance Cup (GTLM) et voit maintenant son programme se déplacer vers le GTD.

Le 3e pilote pour les courses de la Michelin Endurance Cup au sein de Turner Motorsport sera Aiden Read. L’Australien de 21 ans a passé les deux dernières années à courir sur une BMW en ADAC GT Masters.

“Notre programme pour 2021 est excellent”, a déclaré le directeur de l’équipe, Will Turner. “Bill Auberlen et Robby Foley ont formé un duo très dynamique au cours des dernières saisons et je ne pourrais pas être plus heureux de les voir revenir pour une autre. Nous souhaitons la bienvenue à Aidan Read dans l’équipe pour les manches de la Michelin Endurance Cup et nous sommes impatients de voir ce qu’il peut nous apporter. Pour les 24 Heures de Daytona, BMW North America a facilité l’engagement de Colton Herta et son apport sera très important à n’en pas douter.

Le patron est également revenu sur ce chiffre fabuleux de 400 départs pour le compte de BMW. “On a parfois l’impression que les deux dernières décennies ont été un tourbillon, mais je ne veux pas manquer l’occasion de remercier BMW pour sa confiance dans l’équipe et son soutien pour aider Turner Motorsport à atteindre 400 courses et sept championnats”.