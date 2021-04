CMR prêt pour une nouvelle saison bien chargée

Fidèle à sa politique de faire rouler différentes marques en GT, CMR reste actif cette année en Alpine A110 GT4, Toyota GR Supra GT4 et Bentley Continental GT3. On ne parlera pas de la partie historique qui elle aussi ne cesse de se développer dans les ateliers de l’écurie emmenée par Sabine et Charly Bourachot.

Avant de rejoindre Monza pour l’ouverture de la saison Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, CMR est en piste à Nogaro pour le Championnat de France FFSA GT avec deux Toyota GR Supra GT4 et deux Alpine A110 GT4. La structure alésienne connaît parfaitement l’Alpine alors que la Toyota entame pour sa part sa deuxième saison sur les circuits français.

Avec Cazalbon/Cabirou et Bastard/Potty en Toyota, Prost/Servol et Lémeret/Herrero en Alpine, CMR a en toute logique des ambitions relevées.

“Nous avons bien travaillé sur les autos durant l’inter-saison”, a déclaré Charly Bourachot à Endurance-Info. “L’Alpine A110 GT4 n’a plus de secret pour nous et on connaît bien la Toyota. Il y a de la continuité dans nos pilotes avec l’envie de toujours faire confiance à une jeunesse ultra performante.”

CMR a mis un peu de temps pour finaliser ses équipages avec une saison 2020 qui s’est terminée fin novembre. “Cette année, les gens ont été plus indécis”, explique le patron de CMR. “Nous avons cherché à monter des équipages de qualité, ce qui a donc pris un peu plus de temps.”

Après avoir fait rouler Aurélien et Olivier Panis lors de la finale du Paul Ricard sur une Toyota GR Supra GT4 alignée par Toyota Gazoo Racing France by CMR, le team alésien pourrait bien composer à nouveau un équipage médiatique : “Il n’est pas exclu de voir un ou deux équipages supplémentaires qui feront parler.”

Dans deux semaines, CMR sera à Monza en GT4 European Series avec deux Toyota GR Supra GT4 et une Alpine A110 GT4. Une Bentley Continental GT3 sera elle aussi à Monza dans le cadre du GT World Challenge Europe (Endurance).