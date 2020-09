CMR pleinement satisfait de sa collaboration avec Bentley et M-Sport

Après un meeting GT World Challenge Europe Powered by AWS de Magny-Cours agité, CMR compte bien se refaire une santé vendredi et samedi à Zandvoort. Les deux Bentley Continental GT3 ont souffert dans la Nièvre. Entre un incendie, une sortie de piste et un accrochage, le travail n’a pas manqué dans le stand CMR de Charly Bourachot. On a souvent entendu qu’établir une relation durable avec un constructeur britannique était compliqué voire quasiment impossible. Charly Bourachot veut tordre le cou à toutes ces rumeurs en soulignant la relation avec Bentley et M-Sport.

“En sport automobile, on ne sait jamais sur qui on peut compter en cas de coup dur”, a confié Charly Bourachot à Endurance-Info. “Avec Bentley, je n’ai jamais vu un tel niveau de soutien. Suite à l’incendie de la Bentley à Magny-Cours, j’ai eu le numéro deux de Bentley Motorsport à 23 heures et le lendemain matin, une auto était en route pour Magny-Cours depuis l’Angleterre.” Bentley a dépêché sur place un châssis venant de chez JRM.

“Nous sommes tout le temps en contact avec Bentley et M-Sport”, poursuit le patron de CMR. “Nous avons des meetings chaque semaine pour voir comment faire quelques ajustements. J’ai eu des relations avec Ferrari, Mercedes et Audi, mais jamais avec un tel niveau d’implication. Je suis surpris, dans le bon sens, de cette relation. A aucun moment nous ne sommes livrés à nous-mêmes. Le service client de Bentley est certainement plus artisanal d’un point de vue technique que d’autres marques, mais le produit est brillant. Huit Bentley Continental GT3 roulent dans le monde et je peux commander toutes les pièces quand je veux depuis mon téléphone.”

CMR va maintenant attaquer Zandvoort avec Jules Gounon et Nelson Panciatici d’un côté, Pierre-Alexandre Jean et Seb Morris de l’autre. Il sera ensuite temps de préparer les échéances suivantes, notamment les Total 24 Heures de Spa où CMR aura un soutien de la marque.

“Bentley est clairement une alternative à d’autres marques”, tient à souligner Charly Bourachot. “Quand les choses ne vont pas, il faut le dire, mais quand elles vont bien, il faut le dire aussi. Au fil du temps, Bentley a clairement décidé d’avoir un vrai département compétition-client et la voie empruntée est la bonne.”