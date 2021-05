Claude Foubert et Endurance-Info !

Ce 15e anniversaire d’Endurance-Info se fait sans la présence de Claude Foubert. Décédé en décembre dernier, Claude se faisait une joie de fêter ces 15 ans et de voir la future évolution d’un média qu’il a connu dès son lancement, et même avant du temps de Infoscourse. Nous avions en stock un article sur ses débuts dans l’aventure Endurance-Info. Ce texte prend tout son sens aujourd’hui. Claude était souvent le premier à faire des photos dans le paddock des 24 Heures du Mans dès l’installation des équipes. On commence ce tour d’horizon des personnes qui ont écrit (ou qui écrivent) sur Endurance-Info avec Claude.

Je vais vous raconter une petite histoire. C’est l’histoire d’un type, plus très jeune (sauf peut-être dans sa tête), qui s’équipe d’un ordinateur, puis qui prend un abonnement internet. Amateur d’endurance et plus spécialement des 24 Heures du Mans, il commence à se promener sur la toile et découvre le site Club-Arnage avec des news anglaises traduites dans un français abominable. Il s’en inquiète et contacte le responsable du site. Celui-ci le renvoie vers Rick Wilson (www.maisonblanche.co.uk), que LM connaît bien. Rick lui explique qu’il mouline ses news au traducteur électronique car il n’a pas les moyens de se payer les services d’un traducteur authentique. C’est ainsi que le type et Rick font un bout de chemin ensemble, avant que Rick, pris par ses activités professionnelles, ne cesse son activité.

Arrive Le Mans Classic 2002, et le type envoie une première photo à Dailysportscar. C’était une Tojeiro Jaguar. Voilà le début d’une nouvelle collaboration et de contacts amicaux qui durent encore. En se baladant sur le web, le type tombe sur le site Infoscourse, nom qu’il entend tous les ans aux 24 Heures du Mans. Pas mal, le site… Un jour, prévenu par DSC que Lister faisait des essais sur le Circuit Bugatti avec Jamie Campbell-Walter, le type va prendre des photos, discute un peu avec Fiona Pearce, la femme du chef. En rentrant à la maison, il se dit : tiens si j’envoyais des photos à Infoscourse ? Là aussi, début d’une nouvelle aventure. Le rédac’ chef, apparemment sympa, accepte la collaboration et encourage le type à écrire des articles. Le type se prend au jeu et se met à jouer au petit reporter.

Arrive le grand jour, fruit de cette collaboration : une accréditation pour les 24 Heures du Mans, un « dream come true ». Le type passe de l’autre côté du miroir, croise de nouvelles têtes, Christian, Antho, Jérôme, Julie, LM, et se retrouve sur la pitlane au milieu d’un monde qu’il pensait inaccessible, avec le sentiment, comme disent les Anglais, d’être « really part of it ».

Un an plus tard, riche de nombreux autres contacts, Infoscourse laisse la place à Endurance-Info. De nouvelles têtes arrivent. L’aventure se poursuit, toujours plus riche, toujours plus loin…

Aujourd’hui, ce type-là est heureux de vivre, de partager et de faire partager sa passion pour les protos et GT. Merci à tous.

Je me rappelle le temps, pas si lointain, où avec Laurent, nous étions heureux comme des gosses quand un article avait ait 300/400 visites dans la semaine.