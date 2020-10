Clap de fin sur la Nordschleife

Les trois derniers rendez-vous du Nürburgring Endurance Series ne seront pas organisés. Après l’annulation du meeting de la semaine passée, c’est maintenant la finale qui est annulée.

Les deux derniers événements 2020 devaient se tenir les 7 et 8 novembre compte tenu de la situation actuelle. Les organisateurs vont maintenant plancher sur la saison 2021.

« Nous avons travaillé jusqu’au bout pour pouvoir organiser notre événement avec un concept d’hygiène adapté au développement de la pandémie », a déclaré Christian Stephani, directeur général de VLN VV GmbH & Co. KG. « Les mesures adoptées par le gouvernement fédéral mercredi pour contenir la pandémie, après concertation avec les autorités responsables, ne laissent aucune marge de manœuvre pour organiser nos courses. Entre autres, tous les contacts doivent être réduits le plus possible. Notre saison s’est terminée tôt et nous mettons maintenant toute notre énergie dans la planification de la saison 2021. »