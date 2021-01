Christophe Bouchut : « A l’époque, c’était le Far West en piste »

Deux ans après son succès aux 24 Heures du Mans chez Peugeot en 1993 (avec Eric Hélary et Geoff Brabham), Christophe Bouchut découvre les 24 Heures de Daytona. Sarthe/Floride, même résultat : une victoire dès la première participation. Le Français est le seul pilote à avoir remporté au général les 24 Heures de Daytona, du Mans et de Spa.

Pour ses débuts à Daytona, Christophe Bouchut retrouve les frères Kremer pour qui il a roulé aux 24 Heures du Mans en 1994 sur une Honda NSX officielle (avec Bertrand Gachot et Armin Hahne, 14e, 6e en GT2). En Floride, c’est un prototype ouvert Kremer K8 qui l’attend avec à ses côtés Jürgen Lässig, Giovanni Lavaggi et Marco Werner. Pas moins de 74 autos sont au départ le 4 février 1995. Deux autres pilotes tricolores sont en piste : Christian Heinkélé et Guy Kuster. A cette époque, les 24 Heures de Daytona sont trustées par les pilotes américains. Avant d’y revenir bien plus tard en DP, Christophe Bouchut a tout découvert en 1995, du pays à la Victory Lane.

