Christian Ried : “Nous manquons de vitesse de pointe au Red Bull Ring !”

Christian Ried a un emploi du temps chargé en ce début d’année entre l’IMSA, son équipe Proton Compétition, étant en soutien de WeatherTech Racing en GTLM, le WEC et l’ELMS. Victime d’un gros crash lors de la première manche WEC, nous sommes allés prendre de ses nouvelles…

Tout d’abord, comment allez-vous car vous avez eu une grosse sortie de piste à Spa lors des qualifications en haut du Raidillon (article ICI) ?

« Je me sens bien mieux que la voiture (rires) ! Non, sérieusement je vais bien ! »

Que s’est-il passé ? Pneus froids ?

« Normalement non ! C’était mon premier tour lancé, j’avais déjà fait un tour de lancement avant. Je me sentais bien, la voiture était bien lorsque je suis sorti du virage de la Source, le freinage d’avant pas de souci notable non plus. Pour être honnête, je ne sais pas trop ! »

Vous avez ensuite eu une course difficile…

« Je voudrais d’abord féliciter toute l’équipe qui a fait du super travail pour reconstruire la voiture, ils ont travaillé toute la nuit. La course s’est plutôt bien passée, l’auto n’était pas parfaite il faut bien être honnête après ce crash. Nous étions en mesure de marquer de bons points cependant, mais nous avons eu un souci mécanique à 20 minutes de la fin. J’aurais tellement voulu finir cette épreuve pour les remercier de leur travail, mais c’est comme cela ! »

Cela s’est mieux passé 15 jours plus tôt pour votre première course ELMS de la saison à Barcelone…

« Je suis ravi d’être à nouveau dans ce championnat. Il est très relevé, nous avons une sacrée concurrence cette saison. A Barcelone, cela s’est bien passé en effet avec cette 2e place en GTE (avec Jaxon Evans et Gianmaria Bruni, ndlr), mais nous avons plus de mal ici au Red Bull Ring. Ce n’est pas un super circuit pour les Porsche 911 RSR qui sont plus à l’aise dans les virages rapides. Ici, c’est plus un tracé de freinage / accélération. Nous allons faire de notre mieux demain en tout cas. »

Cooper MacNeil roule avec vous désormais en ELMS (ainsi que Matt Campbell). Que pouvez-vous dire de votre partenariat entre votre équipe et lui en IMSA particulièrement ?

« C’est une superbe opportunité pour l’équipe Proton Compétition d’être en partenariat avec WeatherTech Racing et Cooper en IMSA. Nous sommes ravis car c’est un superbe championnat. L’accord s’est fait tardivement ce qui a fait que la préparation n’a pas été facile. De plus, cela s’est mal passé aux 24 Heures de Daytona avec beaucoup de malchance avant même le départ de la course. Heureusement, la chance a tourné en notre faveur aux 12 Heures de Sebring (Cooper MacNeil, Mathieu Jaminet et Matt Campbell, ndlr). C’est le charme du sport automobile. Dans les deux courses, la voiture était vraiment très bien même si on manque de vitesse de point, c’est d’ailleurs le même souci en ELMS, WEC et IMSA ! Mais nous avons su être là, à patienter au cas où et l’occasion s’est présentée à Sebring. Nous sommes heureux de cette victoire ! »