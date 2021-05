Christian Klien (JP Motorsport) : “Avoir une bonne base avant de grossir”

1 point ! Il aura manqué un petit point à JP Motorsport pour rafler la couronne Pro-Am en International GT Open la saison dernière dès les débuts de l’écurie polonaise créée en 2020. Patryk Krupinski et Christian Klien sont les deux fers de lance de la structure basée à Erkelenz en Allemagne, le poste de CEO étant occupé par Joana Szwed.

Durant l’hiver, la Mercedes-AMG GT3 a cédé sa place à une McLaren 720S GT3, toujours sur un programme International GT Open avec en prime quelques piges en DTM et les 1000 km du Paul Ricard en GT World Challenge Europe. Le tandem Krupinski/Klien continue sa collaboration en 2021.

JP Motorsport a fait le choix de se concentrer sur un programme unique à plein temps, comme l’a expliqué Christian Klien à Endurance-Info : “Avant de grossir, il faut déjà avoir une bonne base et c’est ce à quoi nous nous employons. Si on veut attirer des pilotes sur une deuxième auto, il faut être irréprochable. Après notre deuxième place en GT Open en 2020, l’objectif est clairement d’aller décrocher le titre Pro-Am. Nous avons tout ce qu’il faut pour cela avec un package qui est très bon. JP Motorsport veut montrer son savoir-faire.” L’idée est clairement de passer à plusieurs autos à l’avenir.

Le changement majeur reste le passage de Mercedes à McLaren. “Nous avons discuté durant l’hiver avec McLaren”, précise l’ancien pilote de Formule 1. “Le soutien de McLaren est vraiment très bon sachant que nous avons pris la décision de changer assez tardivement. La McLaren 720S GT3 est une très bonne auto qui a un fort potentiel.”

En plus du GT Open, JP Motorsport va prendre part à quelques manches du DTM : “Trois meetings DTM sont prévus cette saison car nous devons composer avec le programme GT Open qui reste prioritaire, mais aussi mon rôle de consultant pour une chaîne autrichienne en Formule 1. Le DTM dispose d’une très belle couverture et le championnat parle au plus grand nombre.”

“Depuis quatre ans, je prends beaucoup de plaisir à rouler en GT3”, souligne -t-il. “Pour quelqu’un qui arrive du prototype ou de la monoplace, c’est différent mais une fois qu’on a compris son fonctionnement, on s’amuse beaucoup à son volant. Les courses GT3 sont très disputées. L’International GT Open est sans aucun doute le meilleur championnat Pro-Am réservé aux GT3.”