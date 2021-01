Chip Ganassi Racing dévoile la livrée de sa Cadillac

L’une des bonnes nouvelles de la fin d’année 2020 a été l’annonce du retour de Chip Ganassi Racing en IMSA. L’équipe américaine va en effet engager une Cadillac DPi-V.R tout au long de la saison en catégorie DPi.

Elle sera notamment confiée à l’ancien pilote de Formule 1 Haas F1 Team, Kevin Magnussen, et le double vainqueur des 24 Heures de Daytona 2019 et 2020, Renger Van der Zande. Les deux hommes pourraient être rejoints par le sextuple champion d’Indy Car Series, Scott Dixon, et un autre ancien pilote de F1, Marcus Ericsson, pour les 24 Heures de Daytona.

La Cadillac DPi-V.R #01 sera en grande partie grise avec du rouge et du noir sur le capot moteur, reprenant en partie les couleurs de la marque américaine.