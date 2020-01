Charly Bourachot (CMR) : “Avec Bentley, on ne peut pas rêver meilleur partenariat”

L’information de la journée est le passage de CMR dans le camp Bentley sur un programme GT World Challenge Europe complet. Pour le team de Charly Bourachot, la catégorie GT3 ne sera pas une nouveauté puisque l’équipe alésienne a fait rouler dans le passé des Ferrari et BMW.

Cette fois, c’est un programme officiel qui attend CMR. “Nous aurons un statut identique à K-PAX Racing”, nous a déclaré Charly Bourachot, l’emblématique patron de CMR. “L’objectif est clairement de faire quelque chose sur du long terme avec Bentley, c’est-à-dire sur au moins trois ans.”

La rumeur de voir CMR en GT3 en fin de saison dernière avait déjà couru dans le paddock des Total 24 Heures de Spa mais le projet, avec un autre constructeur, n’était pas allé à son terme.

“J’ai toujours voulu arriver à une telle association avec un constructeur”, poursuit le patron d’équipe. “Là, on ne peut pas rêver meilleur partenariat. Cela fait bien un an et demi que je travaille le dossier.”

Les bons résultats enregistrés en GT4 avec Ginetta puis avec Alpine ont forcément aidé à franchir le pas d’un retour en GT3 : “Le GT4 nous a fait passer dans une autre dimension. La bonne saison avec Alpine a fait bouger les choses dans le bon sens. Le programme GT3 est le programme phare de CMR mais le GT4 reste ce qui nous a permis d’arriver là où nous sommes actuellement.”

Jules Gounon, Seb Morris, Pierre-Alexandre Jean, Erwin Creed et Romano Ricci sont déjà confirmés dans les Bentley. Stéphane Lémeret sera quant à lui de la partie sur la Continental GT3 (Am) à Spa.

De GT4, il en sera encore question cette année. Deux Alpine A110 GT4 sont confirmées en Championnat de France FFSA GT. Les équipages sont quasiment bouclés. On verra également l’écurie française en GT4 European Series cette saison.