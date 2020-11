Cetilar Racing en route vers les 24H de Daytona avec sa Dallara P217

On pensait que Cetilar Racing allait remiser sa Dallara P217 au garage à l’issue des 8 Heures de Bahrain mais on reverra bien la LMP2 en compétition en 2021. Le team italien a annoncé son intention de faire rouler sa Dallara aux 24 Heures de Daytona en janvier prochain. Roberto Lacorte, propriétaire de l’écurie, a confié à nos amis de Sportscar365 que le châssis prendra la direction des Etats-Unis dans la foulée de Bahrain.

Dallara était le seul constructeur de châssis LMP2 à ne pas encore avoir roulé dans le championnat IMSA même s’il faut rappeler que la Cadillac DPi-V.R est basée sur la Dallara P217.

Roberto Lacorte, Sergio Sernagiotto, Andrea Belicchi, à savoir le trio de la campagne WEC, seront au départ à Daytona avec Antonio Fuoco en quatrième pilote. Comme en WEC, AF Corse s’occupera du suivi technique.

« Nous travaillons sur le programme de Daytona », a déclaré Roberto Lacorte. « Nous enverrons la voiture directement depuis Bahrain à Daytona. »

Le pilote italien a tenu à souligner que la Dallara devrait bien se comporter sur le tracé de Daytona face aux ORECA 07. « Nous courons à Daytona parce que la conception du tracé est adaptée à notre voiture », a précisé Lacorte. « La Dallara a plus de problèmes dans les virages à moyenne vitesse mais Daytona est une piste plus rapide. Dans l’Infiled, l’appui n’est pas si important que cela. Avec la Dallara, nous pouvons jouer avec les autres voitures. La règle du Bronze obligatoire modifie également les conditions et les pneus IMSA s’adaptent très bien à la Dallara. Pour ces raisons, nous avons décidé de faire la dernière course de la #47 à Daytona. C’est un bon moyen de fermer un chapitre et d’en ouvrir un nouveau. »

Philippe Dumas, qui gère le programme Cetilar Racing en WEC, a confié que la décision de l’IMSA d’intégrer le Roar Before the Rolex 24 dans la semaine de la course a joué un rôle favorable dans la mise en place du programme.

Roberto Lacorte a demandé à l’IMSA la possibilité de rouler sans la réduction de puissance qui sera obligatoire pour les LMP2 en 2021. Pour le moment, cette présence en IMSA est un one shot mais le propriétaire-pilote a précisé qu’il aimerait revenir rouler aux Etats-Unis. Cetilar Racing doit disputer le WEC en 2021 mais avec une Ferrari 488 GTE engagée en GTE-Am.