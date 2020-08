César Gazeau (CMR) : “Vivre du sport auto et intégrer les rangs d’un constructeur”

A 16 ans, César Gazeau est le benjamin du plateau FFSA GT. Après 8 saisons passées en karting, le jeune pilote de Chaudron-en-Mauges (Maine-et-Loire) passe à l’échelon supérieur et compte bien marcher sur les pas de Thomas Laurent. Pour ses débuts en circuit hors karting, César Gazeau a choisi le Championnat de France FFSA GT sur une des deux Toyota GR Supra GT4 alignée par CMR qu’il partage avec Wilfried Cazalbon dans la classe Am. Le jeune pilote arrive dans un nouvel environnement avec humilité et l’envie de bien faire.

“Venir en GT4 était un souhait de ma part”, a déclaré César Gazeau à Endurance-Info. “J’ai réfléchi à passer en Formule 4 mais j’ai préféré la piste GT. Le GT est quelque chose qui m’intéresse et j’espère bien y être sur le long terme. C’est en quelque sorte une trajectoire à la Thomas Laurent. Je veux vivre du sport auto et intégrer les rangs d’un constructeur.”

Avant de finaliser sa saison sur la Toyota, le plus jeune pilote du plateau avait testé l’Alpine A110 GT4, ce qui lui avait permis de se faire une première idée d’une GT4 : “Je m’étais senti de suite à l’aise dans l’auto et rouler sur la Toyota a conforté ce que je pensais d’une GT4. 2020 est pour moi une saison d’apprentissage dans une auto qui fait ses débuts en GT4.”

“Le sprint et l’endurance me plaisent“, souligne César. “J’ai toujours regardé de près le GT qui m’intéresse plus que la monoplace. J’ai débuté le karting à l’âge de 7 ans mais des courses comme les 24 Heures du Mans ou les 24 Heures de Spa m’ont toujours fait rêver.”