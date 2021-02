Certains constructeurs GT3 en mode “attente” par rapport au GTD Pro

Confirmé le mois dernier lors des 24 Heures de Daytona, le GTD Pro remplacera la catégorie GTLM à partir de l’année prochaine en IMSA WeatherTech, ouvrant ainsi la porte à des équipages 100 % Pro et à des équipes privées soutenues par des usines.

Après cette annonce, certains constructeurs GT3 ont tout de suite adhéré, d’autres ont adopté une approche plus conservatrice voir attentiste concernant la création de classe GTD Pro. Des marques comme Lexus, Lamborghini ou encore Acura soutiennent tous l’IMSA, mais attendent d’avoir plus de détails techniques et sportifs avant de prendre une décision claire.

“Nous avons encore beaucoup de questions”, a déclaré Jeff Bal, directeur motorsports chez Lexus, à Sportscar365. “Nous sommes très enthousiastes, mais pour Toyota et Lexus en tant que marques, nous avons déjà beaucoup de choses à faire entre notre participation au WEC et l’IMSA tout en étudiant toujours LMDh de très près. Nous voulons être partout, mais, pour l’instant, nous avons des affaires à régler dans la catégorie GTD. Pour nous, il s’agit de relier la performance à la marque mais, cette classe GTD Pro, nous allons la regarder de près.”

Il a ajouté que la composition de la classe GTD et l’introduction d’un pilote Bronze obligatoire pourraient avoir un effet sur la décision de Lexus et de son équipe satellite, Vasser Sullivan Racing, qui entend poursuivre l’année prochaine.

“Je pense qu’il est logique que tous les constructeurs aient une voiture en GTD Pro, mais il y a un intérêt dans le Pro-Am”, a déclaré Jeff Bal. “Nous n’avons encore rien exclu. Du point de vue technique et du point de vue des participants, nous avons beaucoup de questions à poser à l’IMSA. A quoi ressemblera la classe ? Y aura-t-il trois podiums différents pour le Pro, Pro-Am et l’Am-Am ? Nos équipes de clients ont des interrogations à ce sujet.”

Lamborghini, de son côté, “soutient massivement” la décision de l’IMSA d’introduire le GTD Pro, selon Chris Ward, directeur sport automobile pour l’Amérique du Nord. “Après l’annonce de Daytona, les conversations ont déjà commencé au sujet d’équipages potentiels. Mais nous sommes loin de savoir à quoi cela pourrait ressembler. Par contre, cela montre que nous allons courir dans le monde entier et dans chaque championnat. Lamborghini est encore loin d’avoir un programme usine. Ce sera plus un effort de la part du client, bien que les pilotes d’usine de Lamborghini aient une grande influence. Je pense que le timing est parfait Nous avons maintenant une idée plus précise sur la concurrence potentielle dans le paddock de l’IMSA dans un avenir prévisible.”

Le directeur de Lamborghini, quant à lui, pense que l’adoption d’un Bronze obligatoire en GTD contribuerait à augmenter le nombre de voitures dans la catégorie. “Je pense qu’un Bronze obligatoire avec un Platinium ou un Gold est la voie à suivre pour les équipages à deux pilotes en GTD. Je pense que cela permettrait de sortir du bois certaines personnes qui n’ont pas voulu participer à cette catégorie Pro-Am jusqu’à présent. “

Lee Niffenegger, directeur du programme Acura NSX GT3, est exactement sur la même longueur d’onde que Lamborghini sur le type de structure qui pourrait être alignée : tout engagement potentiel devrait être basé sur le client. “Nous nous concentrons sur le soutien de nos clients, existants et/ou nouveaux. Si nous avions un client qui voulait participer à cette catégorie, ils le pourraient. Nous nous concentrons sur ce que veulent nos clients”.

Il a ajouté qu’il ne voyait pas la GTD Pro avec un règlement technique différent de celui du GTD, bien que l’IMSA n’ait pas encore confirmé les détails. “Il n’y a pas eu beaucoup de discussions avec l’IMSA sur ce à quoi cela va ressembler. Cependant, je ne peux pas imaginer qu’il y aura des changements de spécifications parce que personne ne veut développer de nouvelles voitures”.

Selon Niffenegger, la base du règlement GT3 de 2022 est d’établir des “règlements exécutoires” au lieu d’un règlement ouvert à interprétation. Les GT3 existantes qui n’optent pas pour un kit Evo, en attendant, resteront éligibles pendant toute la période d’homologation.

“Pour toute voiture qui existe déjà et qui a une homologation, vous n’avez rien à changer. Quelle que soit la réglementation en vigueur au moment de l’homologation de votre voiture, vous n’avez pas à respecter la nouvelle réglementation. Nous n’avons pas à changer quoi que ce soit. Si nous décidons de changer une pièce, nous devons respecter les règles telles qu’elles sont écrites”.

L’Acura NSX GT3 Evo ne subira donc pas de modifications pour 2022. “C’est une ‘série avec une BoP’, donc vous ne verrez pas de changements majeurs de notre côté. Bien sûr, il y a toujours des modifications par ci, par là, mais rien de substantiel. Nos nouveaux clients pour cette année n’auront pas à acheter une nouvelle Evo en 2022. C’est mieux pour tout le monde, sauf si vous avez un défaut majeur que vous essayez de corriger. D’un point de vue financier, pour le constructeur et le client, il n’y a pas d’incitation importante car les fenêtres de performance ne changent pas. La FIA vise la stabilité et le contrôle des coûts. C’est la raison principale de la réglementation de 2022”.