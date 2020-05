CD Sport met en place un protocole sanitaire pour ses stages

L’activité sur les circuits reprend petit à petit et les écoles de pilotage vont pouvoir à nouveau fonctionner. Chez CD Sport, les stages Formule Renault 2.0 vont reprendre les 19 et 20 juin sur le tracé de Nogaro. L’école de pilotage itinérante dirigée par Claude Degrémont et Laurent Cazenave a dû préparer un nouvel environnement suite à la crise du Covid-19.

“Nous aurons une personne en plus sur les stages”, nous a déclaré Laurent Cazenave. “Elle s’occupera de désinfecter les casques, les harnais, les volants entre les différentes sessions.”

Le masque sera obligatoire dans l’enceinte du circuit avec un accompagnateur maximum jusqu’au 30 juin inclus. Chaque personne qui entrera sur le circuit sera contrôlé afin d’en limiter l’accès.

En plus de l’équipement habituel du pilote, des gants en latex devront être utilisés sous les gants pour piloter. Un traitement sera spécial sera appliqué sur chaque combinaison à l’issue du roulage, ce qui la rendra inutilisable pour deux heures. Quatre personnes maximum pourront se changer dans le vestiaire.

Il faudra également gérer de façon différente les briefings avec un espace suffisant entre chaque stagiaire. Les tours de reconnaissance en navette feront l’objet d’un suivi spécial, comme l’explique Laurent Cazenave : “On ne pourra pas emmener autant de stagiaires dans le minibus que par le passé. On fera donc plus de rotations car c’est quelque chose qu’on ne peut pas bâcler. Une bonne reconnaissance du circuit est primordiale pour la bonne tenue des stages et la progression des pilotes.”

Sur une journée classique, CD Sport effectuait 16 rotations sur la piste. Avec les nouvelles normes sanitaires, 14 rotations sont prévues.