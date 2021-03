CD Sport enchanté par son premier déplacement hors d’Europe

Il aura fallu attendre 26 ans pour voir CD Sport sortir des frontières européennes via un programme en Asian Le Mans Series avec une Ligier JS P320. Adam Eteki, Nick Adcock et Michael Jensen (à ne pas confondre avec Mikkel Jensen, ndlr) ont montré de belles choses sur les quatre courses disputées aux Emirats Arabes Unis.

Si Laurent Cazenave était resté en France, Claude Degrémont a fait le déplacement pour suivre les premiers pas de CD Sport hors de sa zone de confort.

“Nous avons compris qu’il était important que CD s’internationalise”, a déclaré Claude Degrémont à Endurance-Info lors de la finale Asian Le Mans Series à Abu Dhabi. “Nous avons commencé par faire rouler des pilotes étrangers au Road to Le Mans 2019, ce qui était nouveau pour nous. Nous voulions déjà participer au championnat en 2020, mais cela n’avait pas pu se concrétiser. Jean-Noël (Le Gall) a fourni un gros travail pour boucler le programme. Tout est compliqué par les temps qui courent. Aurélie (Kirmann), qui travaille énormément sur le programme européen, n’est pas avec nous. Par chance, Benoit (Dametto) nous apporte un gros coup de main.”

Pour ses débuts dans la série asiatique, CD Sport a terminé au 8e rang. Claude Degrémont, tout souriant, ne regrette absolument pas le déplacement : “Voir l’équipe travailler est du pur bonheur. Ce que nous vivons donne envie de poursuivre à l’international. L’aventure est géniale et ce n’est que du bonheur. Il n’y a pas le moindre regret à avoir fait le déplacement, d’autant plus que l’organisation est vraiment efficace. Tout le monde trouve des solutions. On a des réponses aux questions. Si nous pouvons revenir la saison prochaine, nous serons là. Personnellement, je suis arrivé dans l’inconnu, j’étais passager du programme. Cette période est paradoxale car on ne peut pas voyager et nous sommes ici à Abu Dhabi.”

Dix personnes étaient présentes chez CD Sport sur le programme asiatique. Il y a tout de même eu un grain de sable dans l’organisation car il a fallu acheter une machine à laver sur place. On ne peut pas penser à tout…

CD Sport va maintenant poursuivre sur la scène internationale cette année avec une présence en GT4 European Series, sans oublier la Michelin Le Mans Cup et le FFSA GT.