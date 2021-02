Carton/Bihel associés en Ligier JS Cup France chez Mathias Beche Performance

On reverra Mathias Beche Performance cette saison sur les circuits. Une Ligier JS2 R sera engagée en Ligier JS Cup France pour un équipage qui s’est déjà côtoyé partiellement l’année passée.

Romain Carton, Champion de France Mitjet Supertourisme 2018, retrouve Natan Bihel sur un programme complet. Les deux ont la connaissance de la Ligier JS2 R.

Philippe Descombes fera toujours office de team manager de l’écurie. Romain Carton et Natan Bihel visent clairement le titre.

Mathias Beche se réjouit d’aborder cette nouvelle saison : « Je suis vraiment heureux d’associer ces deux jeunes talents ! Le but de l’équipe est de transmettre mon expérience de la course, et appliquer ce que j’ai vu des meilleures équipes de LMP2 et LMP1 à notre petite structure. Un service de qualité, le tout dans une catégorie où le rapport prix / roulage / performance a séduit nos pilotes. Nous allons consolider les acquis de l’an passé, toujours en associant jeunesse et expérience. »

Des essais auront lieu le 4 mars à Magny-Cours.