Calim Bouhadra (GT Rebellion Series) : “Le début d’une nouvelle histoire”

Stéphane Ratel, président-fondateur de SRO Motorsports Group, l’a rappelé durant la conférence de presse dans le cadre des Total 24 Heures de Spa, il faut remettre les Am sur le devant de la scène. Le nouveau championnat GT Rebellion Series qui verra le jour en 2021 sera là pour ça. Les Rebelles font leur retour en GT, cette fois en tant que partenaire titre et non comme équipe. Calim Bouhadra, qui dirige Rebellion Timepieces, était présent à Spa pour l’annonce. Endurance-Info a pu échanger avec lui sur les nouveaux plans de Rebellion.

Quel est votre sentiment sur les Total 24 Heures de Spa ?

“Je suis très agréablement surpris par l’événement même si les conditions font qu’on ne peut pas en profiter à fond. Malheureusement, je ne me rends pas compte à 100% de la dimension du championnat. En revanche, j’ai bien compris toute la passion qui anime l’organisateur. Je regarde tout cela avec beaucoup de passion et d’engouement. Le spectacle est garanti avec une bonne BOP gérée par SRO.”

Cette fois, Rebellion n’a pas d’équipe. Un pincement au coeur ?

“Pas vraiment ! Rebellion a fait beaucoup pour l’Endurance. Cette année, il y a eu les deuxième et quatrième places aux 24 Heures du Mans, sans oublier la victoire aux 24 Heures du Mans Virtuelles. En 2020, nous avons apporté notre pierre à l’édifice. Nous allons nous concentrer sur Rebellion Timepieces et le chronométrage avec le Dakar, le Tour Auto et le Trophée Andros. On rajoute à cela le championnat GT Rebellion Series avec une formule axée sur les gentlemen. Tout cela nous permet de voir l’autre côté de la piste.”

Le nom GT Rebellion Series est tout de même bien trouvé…

“Le nom du championnat est vite venu. J’entretiens une vraie relation avec Stéphane Ratel qui va maintenant au-delà du professionnel. Nous sommes tous les deux animés par la même passion avec une vraie alchimie quand on fait un brainstorming. Personnellement, je rêvais d’un championnat. Nous avons une marque ancrée en sport automobile. Être en Endurance dans une formule dédiée aux gentlemen a du sens. C’est le début d’une nouvelle histoire. Blancpain a fait un travail extraordinaire et nous arrivons avec humilité avec notre énergie et notre jeunesse. Rebellion a présenté un chronographe GT World Challenge.”

On pourrait revoir Rebellion avec une équipe ou une voiture Rebellion ?

“L’objectif de Rebellion est clairement de s’ancrer en tant que référence dans le domaine du sport automobile. Il n’est pas prévu d’avoir une voiture Rebellion ni de revenir pour le moment en tant qu’équipe. Nous soutenons des pilotes et des équipes comme Attempto Racing à Spa, Lucas Légeret, Romain Dumas et Louis Deletraz. On a la chance d’avoir un vivier de pilotes en Suisse, tout cela sans nous impliquer directement.”

Rebellion compte conserver son côté rebelle ?

“On garde un côte rebelle dans le championnat. A titre personnel, j’aime beaucoup les GT et c’est d’ailleurs là que Rebellion a débuté avec Spyker. On ne pouvait pas rêver plus extrême que d’être en LMP1. Avec le GT, on revient vers les racines dans une catégorie GT très populaire. Les retours des fans sur la GT Rebellion Series sont positifs. Monza est le prochain rendez-vous et les Rebelles sont dans la place.”