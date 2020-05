ByKolles Racing prêt pour Spa, Le Mans et 2021

L’ENSO CLM P1/01 n’a pas encore la certitude d’être au départ des 24 Heures du Mans 2020 puisque la LMP1 du team ByKolles Racing n’est que première suppléante sur la liste des réservistes.

Du côté du team autrichien, on est prêt à revenir en piste dès la course WEC de Spa afin de préparer la classique mancelle, comme nous l’a confié Boris Bermes, responsable de l’équipe. La dernière apparition de l’ENSO CLM P1/01 équipée du moteur Gibson remonte aux 24 Heures du Mans 2019 avec Tom Dillmann, Oliver Webb et Paolo Ruberti. Seul Tom Dillmann est confirmé cette année.

Concernant 2021, Boris Bermes nous a précisé que le prototype qui doit concourir dans la catégorie Le Mans Hypercar sera prêt pour la saison 2021. Une communication sera d’ailleurs faite sous peu. Le visuel que nous avait fait passer le team autrichien l’année passée a en toute logique évolué compte tenu des ajustements réglementaires.