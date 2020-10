British GT, Snetterton : victoire de Keen/Balon (Lamborghini)

Course 2

Pour la première fois de la saison, cette deuxième course a été remportée par un équipage qui s’était déjà imposé au cours de la saison.

Adam Balon et Phil Keen (Lamborghini Barwell Motorsport #72) qui avaient remporté la deuxième manche 2020 à Oulton park lors du meeting d’ouverture, ont récidivé cet après-midi.

En GT4, McLaren a pris sa revanche sur Aston Martin, Jamie Caroline/Daniel Vaughan (Aston Martin Vantage GT4 TF Sport #97) étant cette fois défaits par Jordan Collard/Patric Matthisen (McLaren 570S GT4 HHC Mmotorsport #58).

GT3

Phil Keen prenait le meilleur départ avec la Lamborghini Barwell #72 et précédait son coéquipier Sandy Mitchell (Lamborghini #72) et les deux Huracan étaient suivies à distance par Yelmer Buurman (Mercedes-AMG RAM Racing #69).

Keen creusait l’écart sur Mitchell et les deux Lamborghini Barwell s’échappaient, gardant les deux premières places jusqu’au pitstop. Cependant, pendant ce dernier, le harnais de la Lamborghini #78 était récalcitrante et Rob Collard devait patienter une vingtaine de secondes supplémentaires avant de pouvoir reprendre la piste.

Adam Balon et la Lamborghini #72 avaient donc le champ libre avec trente secondes d’avance sur le plus proche poursuivant. La lutte pour la deuxième place concernait la Mercedes-AMG #6 aux mains de Ian Loggie et la Lamborghinni Huracan WPI Motorsport #18 de Michael Igoe qui commençait à harceler la voiture allemande.

Sous pression, Buurman sortait trop large. Igoe s’engouffrait dans la brèche et Sam De Haan (Mercedes RAM Racing #69) passait également son équipier.

Le tiercé de tête n’allait pas changer jusqu’au drapeau à damier.

Le classement de la course est ici

Après huit manches, De Haan/Kujala demeurent leaders du classement pilotes avec 138,5 points contre 130 à Collard/Sandy Mitchell et 125 à Balon/Keen, les autres équipages étant un peu décrochés.

En GT4, le duel entre Jamie Caroline/Daniel Vaughan (143 points) et Jordan Collard/Patric Matthiesen (140,5) est intense avec pour l’heure l’avantage aux pilotes de l’Aston Martin TF Sport.