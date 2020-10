British GT : sept meetings et arrivée d’une classe Silver-Am en 2021

Le calendrier provisoire 2021 du British GT comprend sept épreuves et neuf courses sur six circuits différents. L’une des nouveautés est l’arrivée d’une classe Silver-Am en remplacement de la Silver Cup en GT3. La saison ouvrira à Oulton Park le week-end de Pâques pour deux courses de 60 minutes. Le même format sera en place trois semaines plus tard à Snetterton. Brands Hatch passe d’août à mai avec la première course d’endurance de la saison. Le meeting de Silverstone 500 est repoussé de deux semaines pour éviter un clash avec les 24 Heures du Mans. Spa-Francorchamps accueillera les concurrents une semaine avant les Total 24 Heures de Spa.

En 2021, les équipages composés de deux Silver ne seront plus autorisés à courir en British GT. Une classe Silver-Am, testée pour la première fois en 2016, sera ajoutée aux classes Pro-Am et Am-Am déjà en place. Les pilotes classés Silver seront associés à un Bronze. Ils marqueront des points au championnat général mais aussi à celui Pro-Am. Un podium dédié sera organisé sur chaque meeting.

Aucun changement n’est attendu en GT4 qui conserve ses catégories Pro-Am, Silver Cup et Am Cup. L’accent sera toutefois mis sur les équipages Pro-Am. Le British GT espère aussi séduire plus de concurrents en GTC.

Calendrier provisoire 2021 :

3 et 5 avril: Oulton Park (2 courses d’une heure)

24/25 avril: Snetterton (2 courses d’une heure)

22/23 mai: Brands Hatch GP (1 course de 2 heures)

26/27 juin: Silverstone 500 (1 course de 3 heures)

10/11 juillet *: Donington Park (1 course de 2 heures)

24/25 juillet: Spa-Francorchamps (1 course de 2 heures)

11/12 septembre *: Donington Park (1 course de 2 heures)

* Dates sous réserve de confirmation