British GT Donington : coup double pour Kujala/De Haan (Mercedes-AMG GT3)

Le circuit de Donington était ce week-end le théâtre de la course la plus longue du calendrier 2020 du British GT, avec une durée de trois heures nécessitant trois pitstops, ceux-ci étant effectués selon le choix des équipes.

Le meeting a souri à Patrick De Haan et Patrick Kujala et la Mercedes-AMG GT3 #69 du RAM Racing. Le Britannique et le Finlandais ont non seulement remporté l’épreuve mais ils se sont aussi installés en tête du classement pilotes.

En GT4, McLaren, devancé en GT3, a pris sa revanche avec le succès du duo Jordan Collard/Patrick Mathiesen (McLaren 570S HHC Motorsport #58).

Qualifications

GT3

Troisième pole position de la saison pour la McLaren 720S GT3 Jenson Team Rocket RJN #2 de James Baldwin et Michael O’Brien.

Cette pole a été obtenue après une belle bagarre entre quatre autos : la McLaren #2 donc, la Mercedes-AMG GT3 #69 du RAM Racing, la Lamborghini Huracan GT3 Evo Barwell Motorsport #72 et la seconde Mercedes-AMG GT3 du RAM Racing, la #6, ces quatre GT étant séparées de moins de deux dixièmes de seconde.

Q1 -pilotes Am- : Baldwin était le plus rapide de la séance en 1 .27.511 devant Sam De Haan (Mercedes-AMG #69) en 1.27.502 . C’est la troisième fois de la saison que Baldwin , l’ex gamer, fait le meilleur temps des pilotes Pro.

Q2 -pilotes Pro- : Phil Keen sonnait la charge avec la Lamborghini Barwell #72 en 1.26.715, devant Marco Mapelli (Lamborghini WPI Motorsport, 1.26.861, Sandy Mitchell (Lamborghini Barwell #78) et Yelmer Buurman (Mercedes-AMG #6).

Au cumul des deux séances, Baldwin/O’Brien obtenaient la pole avec un temps de 2.54.800), devant De Haan/Patrick Kujala (Mercedes-AMG #69), 2.54.865, Adam Balon/Keen (Lamborghini #72), 2.54.947, et Ian Loggie/Buurman (Mercedes-AMG #6), 2.54.999.

GT4

La pole est revenue à la Ford Mustang GT4 Academy Motorsport #61 de Matt Cowley.Jordan Albert. Dans la première séance, Patrick Kibble (Aston Martin Vantage GT4 TF Sport #95) avait été le plus rapide devant la McLaren 570S GT4 HHC Motorsport #58 de Patrik Mathiesen et la Mustang de Cowley.

Dans la deuxième séance, Jordan Albert réussissait le meilleur chrono du jour de la catégorie en 1.34.697, plaçant donc la Ford en pole position devant la McLaren #58 de Mathiesen/Jordan Collard et l’Aston Martin #95 de Kibble/Connor O’Brien.

Course

Dès le premier virage, Sam De Haan (Mercedes-AMG #69) partait en tête-à-queue, imité dans ce même premier tour par Michael Igoe (Lamborghini WPI Motorsport #18). Le safety car entrait en piste. Le Barwell Motorsport tentait un coup stratégique, Phil Keen, profitant du safety car, remplaçant Adam Balon à bord de la Lamborghini #72 dès ce premier tour.

Baldwin, après le restart, s’était détaché de ses concurrents et précédait Rob Collard (Lamborghini Barwell #78), Lewis Proctor (McLaren Optimum Motorsport #96 et Angus Fender (McLaren 2 Seas Motorsport #9).

Lorsque Baldwin passait le relais à Michael O’Brien après 47 minutes de course, la McLaren #2 avait une solide avance de 17 secondes. Après sa mésaventure du premier tour, Sam De Haan avait profité du safety car pour recoller à l’arrière du peloton avant d’entamer une remontée. Lorsqu’il passait le volant à Patrick Kujala, la Mercedes-AMG #69 état revenue en sixième position.

Collard avait profité du pitstop de Baldwin pour prendre le commandement. La Lamborghini #78 retardait au maximum son arrêt et Collard n’était relayé par Sandy Mitchell qu’après 65 minutes. La stratégie allait être mise à mal en raison d’une crevaison lente de Mitchell 20 minutes après sa prise de relais, ce qui l’obligeait à repasser par les stands.

Après tous les premiers pitstops, Phil Keen avait pris la première place mais en raison de son arrêt effectué en tout début de course, la Lamborghini #72 allait évidemment devoir marquer son deuxième pitstop plus tôt que ses concurrents, ce qui faisait rétrograder Adam Balon.

C’était maintenant la McLaren Optimum Motorsport #96 de Ollie Wilkinson qui était le nouveau leader,devant la McLaren #2 de O’Brien qui ne trouvait pas le passage. Wilkinson retardait lui aussi son deuxième arrêt. La Lamborghini de Balon prenait alors la tête, chassée par Lewis Proctor qui avait pris le relais de Wilkinson.

La McLaren de Baldwin /O’Brien avait 15 secondes de handicap pendant son arrêt en raison de ses résultats précédents, ce qui avait permis à la Mercedes de De Haan/Kujala de revenir sur elle et Kujala la dépassait à une demi-heure de l’arrivée.

Lui aussi pénalisé lors du pitstop, Phil Keen était à huit secondes de Kujala. Il réduisait l’écart en fin d’épreuve, réalisant le meilleur tour en 1.27.529, mais la Lamborghini #72 s’inclinait devant la Mercedes pour trois petites secondes après trois heures de course. Baldwin/O’Brien complétaient le podium à 15 secondes de la Mercedes victorieuse.

La course étant dotée du coefficient 1,5, De Haan/Kujala font coup double et prennent le leadership du classement pilotes avec 111,5 points contre 102,5 à Collard/Mitchell et 94 à Keen/Balon, alors qu’il reste trois courses à disputer.

GT4

Jordan Collard et Patrick Mathiesen, après de bonnes qualifications, ont remporté leur première victoire de la saison avec la McLaren 570S GT4 HHC Motorsport #58, avec une petite seconde d’avance à l’arrivée sur la voiture partie en pole, la Ford Mustang Academy Motorsport #61 de Matt Cowley/Jordan Albert, celle-ci ayant dû s’acquitter d’un pitstop prolongé de 20 secondes en raison de ses résultats antérieurs.

Les positions au classement pilotes sont on ne peut plus resserrées, quatre équipages étant groupés en 2,5 points après six des neuf manches ! Jamie Caroline/Daniel Vaughan (Aston Martin TF Sport #97) et Connor O’Brien/Patrick Kibble (Aston Martin TF Sport #95) sont ex-aequo avec 100 points, devant Jordan Albert/Matt Cowley (Ford Mustang Academy Motorsport #64), 98,5 points et les vainqueurs du jour, Collard et Mathiesen, 97,5 points !