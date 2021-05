BR Engineering présente le prototype BR03

Après la BR01 et la BR1, SMP Racing saute un chiffre pour lever le voile sur la BR03. Présenté aujourd’hui-même à Moscou par Boris Rotenberg, créateur de BR Engineering, le prototype russe a reçu le soutien de Alexei Manzhulo, patron de BR Engineering, et Mikhail Alyoshin, en charge du projet consacré aux pilotes au sein de SMP Racing.

« Nous sommes heureux de présenter notre nouvelle voiture de course, le prototype BR03 qui est le nouveau développement de BR Engineering », a déclaré Boris Rotenberg. « Après avoir créé plusieurs voitures à succès en European Le Mans Series et FIA WEC, nous avons décidé de créer une voiture de course entièrement russe performante pour les championnats nationaux, adaptée aux conditions russes. L’un de nos autres objectifs est de créer une série de courses d’endurance avec les mêmes voitures sur la monocoque SMP Racing. Ce sera une compétition où les compétences des pilotes seront mises en avant, et le règlement de cette compétition ne dépendra pas des organisateurs à l’étranger. Ce seront de véritables courses d’endurance russes rapides. Une sorte de « Le Mans russe ! »

La BR03 doit prendre part à deux courses dès cette année en Russie aux mains de pilotes issus du programme SMP Racing.

Le moteur Renault V6 3,5 litres développe 420 chevaux à 8250 tr/mn pour une vitesse maximale de 310 km/h. La boîte de vitesses à 6 rapports provient de chez SADEV, l’embrayage est en provenance de AP Racing. Le poids du prototype est de 850 kg. BR Engineering précise que la BR03 est proposée à un coût très abordable sans toutefois en préciser le prix.