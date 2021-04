Boutsen Ginion Racing rend hommage à Michel Vaillant

Quoi de plus normal qu’une équipe belge fasse rouler une voiture de course aux couleurs de Michel Vaillant. Boutsen Ginion Racing n’aura pas trois mais quatre pilotes cette saison en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Karim Ojjeh, Jens Klingmann et Jens Liebhauser embarqueront avec eux Michel Vaillant dans la BMW M6 GT3 qui roulera en Pro-Am dès la semaine prochaine à Monza.

Thierry Boutsen, qui a forcément baigné dans l’univers de Jean Graton, a oeuvré pour mettre sur pied ce partenariat. Cette BMW M6 GT3 rend hommage à la mémoire de Jean Graton, décédé en janvier dernier, mais aussi celle de Jean Blaton, décédé en décembre 2020. Tous deux étaient de grands passionnés de sport automobile. Les deux noms sont inscrits à l’arrière de la BMW.

Le célèbre VROOOOOOOA est bien en place sur la M6 GT3. Le toit de la BMW M6 rappelle l’album ‘Le Grand Défi’, la toute première histoire de Michel Vaillant.

Il y a 6 ans, une BMW Z4 GT3 aux couleurs de Michel Vaillant avait pris part aux Total 24 Heures de Spa avec Alex Zanardi, Timo Glock et Bruno Spengler. Cette fois, on aura du Michel Vaillant sur l’intégralité de la saison.

Cela ne vous étonnera pas que la déco est signée GaazMaster.