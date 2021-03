Bodemer Auto continue avec les mêmes équipages

Bodemer Auto rempile pour une nouvelle saison en Championnat de France FFSA GT avec une paire d’Alpine A110 GT4. Il s’agit de sa 3e année consécutive en FFSA GT…

La première auto sera engagée en Pro Am et sera emmenée par Alain Ferté et Grégoire Demoustier.

Sur la seconde, on retrouvera Jean-Charles Rédélé, fils du fondateur de la marque Alpine, et Laurent Coubard, gérant de la piste de karting de Figari. Les deux hommes rouleront en Am.

Georges Kaczka,le patron du team, affirme : « On est là pour gagner, c’est l’année ou jamais pour l’Alpine et Bodemer Auto ! On a beaucoup travaillé sur la fiabilité des voitures cet hiver car la clef du succès sera dans la fiabilité ! »

A noter qu’il s’agit exactement des mêmes équipages qu’en 2020…