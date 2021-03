BMW Motorsport se rapproche un peu plus du LMDh

Ce n’est pas parce que BMW Motorsport planche sur la M4 GT3 que les autres projets sont mis de côté. La marque bavaroise est l’une des dernières à évaluer une présence en LMDh en expliquant « étudier attentivement » la nouvelle plateforme mise en place par l’ACO et l’IMSA. Les bruits de paddock font état que la possible arrivée de quatre nouvelles marques en LMDh, dont BMW.

BMW Motorsport va sortir sous peu du championnat de Formula E après avoir arrêté le DTM. Pour la partie américaine, les BMW M8 GTE ne disputeront que les courses d’endurance en IMSA. Selon Mike Krack, l’actuel responsable des opérations d’ingénierie de course et d’essais qui prendra le 1er avril prochain la tête du sport automobile chez BMW Motorsport, le LMDh fait partie des réflexions.

« Nous faisons partie des discussions », a déclaré Mike Krack à Sportscar365. « Nous cherchons et faisons des études. Nous sommes intéressés car nous pensons que c’est une très bonne réglementation. Avec les budgets actuels, vous pouvez viser la victoire au général, ce qui est attrayant.

Nous étions déjà en discussion sur le DPi 2.0 il y a quelques années avec l’IMSA. Je pensais déjà que c’était une très bonne approche. Tout le monde sait que nous le regardons de la même manière que les autres le voient également. Certains sont engagés plus loin que nous, mais c’est aussi un peu notre philosophie de ne pas annoncer chaque petit geste que nous faisons. Nous sommes généralement un peu plus conservateurs. Nous cherchons nous le présenterons à la direction et nous verrons bien ce qui se passera. »

Aucun calendrier n’a été donné pour une prise de décision, mais plusieurs options sont en cours d’évaluation. « Nous examinons ce que cela impliquerait d’être là dès le début en 2023 et quel serait l’avantage ou l’inconvénient d’y aller plus tard », a-t-il déclaré. « Il existe une grande matrice de possibilités en termes de mise en route. Vous devez regarder quelles opportunités vous pouvez avoir avec ces voitures, où vous pouvez rouler, avec quel calendrier, combien de voitures, supportées par les clients ou l’usine, etc… C’est une grande matrice. Idéalement, nous fournissons plusieurs options au conseil d’administration. »

Acura, Audi et Porsche ont déjà confirmé leur présence sur la plateforme LMDh et BMW pourrait aussi rejoindre le trio de constructeurs dans la catégorie reine : « D’une marque comme BMW, on s’attend à une participation dans l’une des meilleures catégories. C’est clair. C’est toujours dommage d’avoir toutes ces marques comme Ferrari et Corvette, et que nous ne nous battions pas pour l’ensemble des victoires. Avec le LMDh, il y a cette possibilité, nous devons donc l’examiner, mais nous ne devons pas non plus oublier que le monde qui nous entoure est en train de changer.

Nous avons fait beaucoup dans le passé avec beaucoup de programmes très, très coûteux. Je pense que nous devons regarder où nous dépensons bien plus attentivement. Les dépenses disponibles sont moindres, vous devez donc évaluer très soigneusement ce que vous allez faire et ce que vous avez à disposition. »

BMW Motorsport lorgne plus vers le LMDh que le LMH compte tenu de la différence de coût.