BMW Motorsport met le cap sur le virtuel !

BMW Motorsport prend clairement la direction du SIM Racing au lendemain de la fin de collaboration avec Schnitzer et RBM. Les activités de la marque allemande dans le monde virtuel seront étendues en 2021.

Outre les différents formats de la BMW SIM Cup, le constructeur se concentrera sur de nouveaux partenaires avec quatre équipes de premier plan et sur la création d’une BMW Motorsport SIM Academy. Team Redline, Williams Esports, G2 Esports et BS + Competition rouleront avec des BMW lors de nombreux événements.

Un BMW SIM World Tour est également prévu et devrait débuter par un roadshow en Autriche en 2021. Encore plus de voitures de course BMW virtuelles seront disponibles sur les plateformes les plus importantes. BMW va également poursuivre le développement de matériel de course de simulation innovant.

« Ces derniers mois, nous avons connu une incroyable dynamique dans la simulation de course », a déclaré Rudolf Dittrich, directeur de BMW SIM Racing. « Chez BMW Motorsport, nous avons beaucoup appris cette année et nous sommes déterminés à mettre en pratique ce que nous avons appris dans le cadre de notre programme 2021. Le domaine du développement du matériel se concentrera sur les innovations technologiques et les nouveaux développements. Nos BMW SIM Cup joueront un nouveau rôle important, mais sous une forme adaptée. Nos coopérations avec quatre des meilleures équipes de simulation de course au monde et notre nouvelle académie nous permettent de poursuivre notre approche de promotion de la course sur simulateur en tant que membre de la communauté à travers un dialogue mutuel. Ensemble, nous continuerons à alimenter la croissance de ce secteur passionnant de l’e-sport. Le programme de simulation de course BMW Motorsport constitue la base idéale pour cela. »

BMW sera présent sur différentes plateformes, notamment la BMW SIM GT Cup où les gamers pourront jouer sur la BMW M8 GTE sur iRacing. La BMW SIM M2 CS Racing Cup offrira elle aussi un terrain de jeu aux joueurs de rFactor 2. La nouveauté est la BMW SIM Time Attack sur Assetto Corsa Competizione sur la BMW M4 GT4. Une finale BMW SIM Live se tiendra en 2021.