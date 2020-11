BMW Motorsport et Speed Week Bonneville, deux livres E-T-A-I immanquables

Les Editions E-T-A-I proposent une multitude de nouveaux ouvrages en cette fin d’année 2020. Entre ‘Aston Martin panorama illustré des modèles’, ‘BMW Motorsport’, ‘Le cyclomoteur Peugeot de mon frère’, ‘Ford Mustang’ et ‘Speed Week Bonneville’, il y en a pour tous les goûts.

On s’est intéressé à deux d’entre eux, à savoir BMW Motorsport et Speed Week Bonneville.

Avec ses 192 pages et ses 300 illustrations, BMW Motorsport revient sur le département compétition de la marque à l’hélice créé en 1972. Sylvain Reisser, l’auteur de l’ouvrage, connaît suffisamment BMW pour concocter un très beau focus sur la marque “M”. Préfacé par Jochen Neerpasch, celui par qui tout est arrivé, BMW Motorsport retrace les premiers pas, la première M, l’arrivée en Formule 1, les débuts du turbo, l’avenir avec l’électrique.

La partie compétition n’est pas oubliée avec l’épopée Tourisme et la M3. Les 24 Heures du Mans font également partie du menu au même titre que les 24 Heures du Nürburgring, sans oublier les Z4 GT3, M6 GT3 et M8 GTLM.

BMW Motorsport : 192 pages – 300 illustrations – 45€

Pour commander, c’est ici

Avec Speed Week Bonneville, on s’écarte de l’Endurance, mais au final pas tant que ça. Il en faut de l’endurance pour aller fouler le lac salé à la frontière de l’Utah et du Nevada pour tenter de batte un record du monde. Franck Figuls, l’auteur, et Bernard Canonne, le photographe, sont tombés dans la marmite de Bonneville. Leur premier voyage en 2008 a laissé des traces et ce livre permet de mieux comprendre l’engouement autour de cette manifestation. Vous y retrouverez notamment toute la préparation minutieuse pour aller chercher un record. Nicolas Prost en connaît quelque chose pour y avoir roulé en 2016. En parcourant les pages, vous y verrez la magnifique Renault 4 et la Renault Dauphine qui ont donné un air de french touch, tout comme le Volkswagen Combi de Vintage Autohaus, spécialiste de l’import-export.

Speed Week Bonneville : 240 pages – 500 illustrations – 49€

Pour commander, c’est ici