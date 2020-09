BMW a l’intention de poursuivre son programme GTLM

On n’avait eu peu d’informations sur l’avenir du GTLM et, plus particulièrement, de BMW jusqu’à présent. On sait que Porsche va quitter l’IMSA WeatherTech SportsCar l’année prochaine, que Corvette souhaite, pour sa part, continuer, mais le maintien de la catégorie GTLM tient à un fil, celui de BMW. Cependant, des nouvelles rassurantes émanent des Etats-Unis…

Le constructeur allemand et Corvette Racing devraient être les seules équipes usine à figurer en GTLM 2021. L’IMSA a déjà confirmé que la catégorie GTLM serait maintenue, bien que sa composition reste incertaine, mais Jens Marquardt. le patron de BMW Motorsport, est venu mettre du baume au cœur des responsables du championnat et des fans…Deux BMW M8 GTE devraient être alignées l’an prochain.

“Nous travaillons sur la façon dont le programme se présente exactement.” a-t-il déclaré à Sportscar365. “Nous savons que Porsche ne sera pas là. Nous parlons, avec l’IMSA, de leurs plans et de la façon dont ils comptent mettre le GTLM en place l’année prochaine. Il y a eu de bonnes discussions. Nous parlons aussi avec ‘nos gars’ aux États-Unis car il est évident que le programme est très important pour le marché là-bas. Dès que nous aurons quelque chose à annoncer, nous le ferons évidemment.”

Jens Marquardt a aussi déclaré que d’autres GTE, telles que la Ferrari 488 GTE et l’Aston Martin Vantage GTE, pourraient arriver, voire même des équipes de GTD avec des GT3 upgradées.

Des discussions entre l’IMSA et Ferrari auraient eu lieu à propos d’un possible programme usine GTLM pour une saison complète, bien que ces discussions aient été interrompues ces derniers mois en raison de problèmes de sponsoring.

“L’IMSA a demandé à certains constructeurs de GT3 s’ils pouvaient faire une mise à jour ou autre. Je pense qu’il est question de Ferrari, et peut-être aussi d’Aston Martin, car ils sont impliqués dans un programme WEC. Peut-être qu’ils sont intéressés. C’est la discussion que l’IMSA mène avec les autres constructeurs. Si on nous demande, nous souhaitons dire à tout le monde à quel point nous nous sentons bien en IMSA, à quel point ce programme nous convient. Le marché américain est très important. Il est clair que pour nous, c’est un programme ciblé et nous serions heureux d’avoir un plateau plus fourni l’année prochaine. Nous verrons au fur et à mesure et nous espérons pouvoir prendre toutes les décisions et faire les annonces dans le mois qui viennent”.

Il a, par contre, exclu que BMW mette en service des voitures supplémentaires pour combler le vide laissé par Porsche. “Nous sommes satisfaits du programme, de l’équipe et de tout le reste. Je ne vois pas comment nous pourrions l’étendre ni pourquoi accentuer nos efforts lorsque d’autres prennent la décision de se retirer.”

L’Acura Sports Car Challenge de ce week-end à Mid-Ohio pourrait servir d’avant-première pour la saison 2021, les deux Porsche d’usine ayant été retirées en raison des précautions liées à la COVID-19. Il ne reste plus qu’une grille de quatre voitures avec les Corvette C8.R et deux BMW M8 GTE de l’équipe RLL.

“Nous respectons la décision prise par Porsche”, a déclaré Jens Marquardt. “C’était certainement une décision difficile, mais au bout du compte, nous savons tous que la santé et la sécurité passent avant tout. C‘est toujours désagréable de ne pas avoir le plateau au complet, mais encore une fois, respect total de leur décision. Nous allons nous battre ce week-end avec Corvette et essayer de combler l’écart avec eux. Mais je pense qu’après avoir gagné les 24 Heures de Daytona et la dernière épreuve à Road Atlanta, nous avons encore de bonnes chances. Ce serait bien d’être dans la course au titre jusqu’à la fin de la saison aux 12 Heures de Sebring.”