Bilan des Tests DTM sur le Nürburgring : Audi devant, mais écarts serrés

Les quatre journées d’essais de pré-saison du DTM se sont achevées aujourd’hui sur le Nürburgring. Ces journées ont été très bien remplies, les 16 pilotes présents ayant bouclé 5265 tours du circuit et couvert 19 106, 685 km.

Les pilotes Audi

Ferdinand von Habsburg, Nico Müller, Jamie Green, René Rast, Robin Frijns, Mike Rockenfeller, Fabio Scherer, Loïc Duval et Harrison Newey

Les pilotes BMW

Sheldon van der Linde, Timo Glock, Philipp Eng, Jonathan Aberdein, Lucas Auer, Robert Kubica, Marco Wittmann

Sanitaire

Tout a fonctionné dans le respect absolu des règles de protection du Covid-19 : distanciations, protections, prises de température…(René Rast et le stand de Lucas Auer ci-dessous)

René Rast

Nürburgring (GER), 8th to 11th June 2020. BMW M Motorsport, DTM test days. BMW works driver Lucas Auer (AUT), BMW Bank M4 DTM

Les équipes

Les teams officiels BMW et Audi ne pouvaient faire tourner qu’une seule voiture par séance, alors que les équipes privées -ART et WRT- pouvaient faire tourner leur deux autos, ce qui a permis notamment à Robert Kubica, rookie du DTM, de rouler pendant les quatre jours et de couvrir plus de 1963 km.

Nürburgring (GER), 8th to 11th June 2020. BMW M Motorsport, DTM test days. BMW private customer team ART Grand Prix, driver Robert Kubica (POL), BMW M4 DTM

Les plus assidus en piste

Mike Rockenfeller (Audi), 569 tours, Robert Kubica, 541 tours, Ferdinand von Habsburg, 529 tours, Robin Frijns, 363 tours, René Rast, 359 tours

Mike Rockenfeller

Les pilotes des Audi RS 5 DTM ont couvert 1964 tours, les pilotes BMW 1737 tours

L’Audi de Ferdinand von Habsburg a été la plus rapide au classement combiné des quatre journées et des huit séances, son Audi RS 5 DTM ayant réalisé un chrono de 1.18.911 et précédant trois autres Audi, celles de Nico Müller, de René Rast (le plus véloce du jeudi) et de Jamie Green.

Audi Sport RS 5 DTM #33 (Audi Sport Team Rosberg), Jamie Green

Les Audi devancent trois BMW, dont la meilleure a été celle de Sheldon van der Linde en 1.19.070 – pas très loin donc du temps de von Habsburg, devant les M4 DTM de Timo Glock et Philipp Eng.

Les meilleurs chronos des 16 pilotes

01. Ferdinand Habsburg (AUT), Audi RS 5 DTM, 1m 18.911s

02. Nico Müller (SUI), Audi RS 5 DTM, 1m 18.944s

03. René Rast (GER), Audi RS 5 DTM, 1m 19.028s

04. Jamie Green (GBR), Audi RS 5 DTM, 1m 19.037s

05. Sheldon van der Linde (RSA), BMW M4 DTM, 1m 19.070s

06. Timo Glock (GER), BMW M4 DTM, 1m 19.157s

07. Philipp Eng (AUT), BMW M4 DTM, 1m 19.204s

08. Robin Frijns (NED), Audi RS 5 DTM, 1m 19.214s

09. Jonathan Aberdein (RSA), BMW M4 DTM, 1m 19.230s

10. Mike Rockenfeller (GER), Audi RS 5 DTM, 1m 19.286s

11. Lucas Auer (AUT), BMW M4 DTM, 1m 19.476s

12. Robert Kubica (POL), BMW M4 DTM, 1m 19.493s

13. Fabio Scherer (SUI), Audi RS 5 DTM, 1m 19.511s

14. Marco Wittmann (GER), BMW M4 DTM, 1m 19.581s

15. Loïc Duval (FRA), Audi RS 5 DTM, 1m 19.587s

16. Harrison Newey (GBR), Audi RS 5 DTM, 1m 19.761s seulement

Les 16 pilotes sont séparés de moins d’une seconde, ce qui promet des joutes serrées.