Benjamin Goethe (WRT) partagé entre le sport auto et les études

A 18 ans, Benjamin Goethe entame déjà sa troisième saison en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS et sa deuxième au sein de Team WRT. Le jeune pilote disputera un programme complet mixant Sprint et Endurance. Pour la partie Endurance, Benjamin Goethe retrouvera son compère Stuart Hall et James Pull pour un engagement en Silver. En Sprint, il sera associé à Kelvin van der Linde en Pro.

« J’aime vraiment travailler avec l’équipe WRT », a déclaré Benjamin Goethe avant le coup d’envoi de la saison européenne. « C’est une équipe très professionnelle qui me fournit l’environnement idéal pour apprendre et m’améliorer dans tous les domaines. L’équipe ressemble à une grande famille, alors c’est formidable d’être de retour avec eux pour une année supplémentaire. »

La saison 2021 du pilote allemand a débuté par les 24 Heures de Dubai avec un podium à la clé, déjà sur une Audi R8 LMS GT3 en compagnie de Kelvin van der Linde, Dries Vanthoor, Frank Bird et Louis Machiels.

« J’ai l’impression que ce sera notre année », poursuit le fils de Roald Goethe. « Nous avons un excellent équipage dans les deux championnats, même si la saison dernière a été écourtée, j’ai encore beaucoup appris et je suis prêt à me battre aux avant-postes. C’était fantastique de débuter la saison sur le podium à Dubai, mais j’ai hâte de décrocher ma première victoire et je sais que nous avons ce qu’il faut pour y parvenir. »

Benjamin Goethe va mixer sport auto avec ses études à Millfield School en Angleterre : « Cela n’a jamais été une option pour moi de choisir entre les cours et mes études, grâce à Millfield School, je suis en capacité de faire les deux au plus haut niveau. Ce ne sera évidemment pas facile, mais je suis prêt à relever le défi. Mon objectif est de tout donner sur la piste et à l’école. »