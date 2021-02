Ben Bourdaire (AMR) : “Remercier les anciens clients et féliciter les nouveaux”

Avec cinq Aston Martin Vantage GT3 engagées en Asian Le Mans Series, le constructeur britannique a de quoi jouer le haut de tableau d’une catégorie GT relevée comme jamais. Compte tenu de l’arrêt du programme officiel en GTE, on aurait pu penser que les jours heureux d’AMR seraient terminés.

Finalement, c’est tout le contraire avec de plus en plus de clients en GT3 et GT4 à travers le monde.

“En seulement trois ans, Aston Martin passe de zéro à cinq autos en Asian Le Mans Series”, a déclaré Ben Bourdaire à Endurance-Info. “En deux ans, nous avons un quart de la grille GT.”

Dès son arrivée chez AMR à l’automne 2017, le responsable de la compétition-client est venu prendre la température de la série asiatique. Ben Bourdaire a multiplié les déplacements autour du monde pour conserver les clients et séduire de nouveaux prospects.

Malgré la complexité de voyager, Aston Martin Racing fait de son mieux pour suivre ses clients à distance ou sur place. “Comme en course, il faut exploiter le règlement jusqu’à la virgule”, explique le team manager de D’station en Asian Le Mans Series. “Il faut remercier les anciens clients pour leur fidélité et les nouveaux pour leur confiance. On se démène le plus possible pour aider les clients.”

Ben Bourdaire retrouve D’station Racing en Asian Le Mans Series : “Je suis ravi de retrouver l’écurie japonaise. L’objectif sera différent de 2020 car nous devons maximiser le temps de piste de Satoshi Hoshino avant la campagne WEC. Nous arrivons ici avec humilité et des ambitions relevées.” Satoshi Hoshino est rejoint par Tomonobu Fujii et Tom Gamble sur la Vantage GT3 #77. Pour la partie WEC, D’station Racing s’appuiera sur TF Sport, la structure de Tom Ferrier.

En plus de la situation sanitaire à gérer, AMR doit aussi composer avec la sortie de l’Angleterre de l’Europe : “Le Brexit est un embêtement minime par rapport à la crise du COVID-19. Cela demande beaucoup plus d’administratif. On espère placer un camion en Europe avec un stock de pièces, ce qui permettra de faciliter les choses et de réduire le nombre de kilomètres.”

L’arrivée d’une catégorie GTD-Pro aux Etats-Unis peut aussi donner un nouveau souffle à Aston Martin sur le continent américain. “Le passage à la catégorie GT3 est une bonne chose”, précise Ben Bourdaire. “Cela permet de réduire les coûts, ce qui va dans le bon sens. Cependant, un programme GTD reste très coûteux car on parle de quelque chose d’extrêmement cher en GTLM à très cher en GT3. Pour ce qui est d’Aston Martin, on pourrait voir plus d’autos.”

Une Aston Martin Vantage GT3 est déjà confirmée en Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS et dix Vantage GT4 sont attendues sur le continent américain cette année.

On l’a dit plus tôt dans la journée, le contingent d’Aston Martin Vantage GT4 sera assez conséquent en Europe. Des Vantage GT3 seront elles aussi en piste.