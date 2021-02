Bathurst 1000 : Alex Prémat chez Tickford Racing

Coucou le revoilou ! Vainqueur de Bathurst 1000 en 2019, Alex Prémat sera de retour en Australie à l’automne prochain sur une Ford Mustang. Le Français a été recruté par Tickford Racing au même titre que Thomas Randle et James Moffat pour épauler les titulaires James Courtney, Cameron Waters et Jack Le Brocq. La répartition des équipages sera dévoilée ultérieurement.

Alex Prémat a déjà testé avec Tickford Racing en février 2020, mais la pandémie avait mis un terme à ses espoirs de retour en Australie.

“Enfin”, a déclaré Alex Prémat. “Je suis ravi de revenir au Bathurst 1000. Cela m’a tellement manqué l’année dernière et je suis prêt à tout donner cette saison. Je suis très motivé pour revenir, surtout après avoir vu les performances de l’équipe de Tickford en 2020. J’ai hâte de revenir en Australie plus tard cette année et j’ai hâte de relever le défi.”

“Heureusement, les restrictions pour les voyages internationaux commencent à s’ouvrir, ce qui nous donne la chance de faire venir Alex”, a déclaré Tim Edwards, patron de l’équipe. “Nous passerons par les étapes nécessaires pour obtenir une possibilité de voyage, et Alex est prêt à faire ses 14 jours de quarantaine,les tests et tout le reste pour venir. Il aura un peu de temps pour rouler en essais, puis nous nous dirigerons vers Bathurst. “

Bathurst 1000 doit se dérouler du 7 au 10 ctobre.