Barwell Motorsport confirme son 1er équipage GT World Challenge Europe

Fidèle au GT World Challenge Europe avec Lamborghini, Barwell Motorsport sera à nouveau de la partie cette année dans le championnat Endurance avec deux Lamborghini Huracan GT3.

Le team de Mark Lemmer, champion Am (Pilotes et Equipes) 2018 et 2019, tentera de faire la passe de trois dans la classe Am. Leo Machitski et Adrian Amstutz seront à nouveau associés dans le baquet. Amstutz avait annoncé initialement qu’il ne serait pas présent sur un programme complet mais la passion a pris le dessus et on le verra bien en 2020.

Le troisième homme sera Richard Heistand. L’Américain a découvert le championnat l’année passée où il a remporté la classe Pro-Am chez Strakka Racing aux Total 24 Heures de Spa. Heistand est un fidèle de la série IMSA en GTD.

Le second équipage sera annoncé ultérieurement.