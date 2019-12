Ayhancan Güven (Martinet by Alméras) : “Être un Porsche Junior est un rêve devenu réalité !”

Ayhancan Güven évoluait cette année dans deux championnats Porsche. D’abord en Porsche Carrera Cup France qu’il a de nouveau remportée, avec Martinet by Alméras. Il est devenu le premier pilote à remporter deux fois consécutivement ce titre depuis Anthony Beltoise en 2005/2006. Il a ensuite brillé en Porsche Supercup en terminant 2e (une victoire) alors qu’il s’agissait de sa première apparition. Il a aussi pris part aux FIA Motorsport Games à Vallelunga début novembre pour le compte de son pays, la Turquie. Cerise sur le gâteau en cette fin d’année : il a été nommé Porsche Junior Driver il y a peu de temps !

Vous étiez il y a un peu plus d’un mois à Vallelunga aux FIA Motorsport Games pour défendre votre titre remporté à Bahrain lors de la Nations GT Cup. Était-ce spécial pour vous ?

« Oui, ça devait l’être, mais nous avons été trop loin tout au long du week-end pour pouvoir défendre notre titre. Nous étions surtout là pour représenter notre pays, mais nous n’avons pas eu le bon rythme tout au long du meeting. La première course ne fut pas si mauvaise, mais le choix de pneus en a décidé autrement. Donc, un week-end en demi-teinte et un rythme qui n’était pas le bon, nous n’avons pas eu de chance. »

A quel point était-ce important pour vous de représenter votre pays ? Etes-vous très suivi en Turquie ?

« Lors des FIA Motorsport Games, je sais que nous avons été très suivis dans mon pays. Les courses ont été retransmises à la télé et le streaming était disponible sur Internet. C’est une bonne chose. Je me serai senti plus à l’aise si nous avions été en mesure de nous battre pour le titre comme ce fut le cas l’an dernier. »

Cette année, vous avez été titré pour la 2e fois de suite en Porsche Carrera Cup France. Quel goût a ce titre ?

« Ce fut un très bonne saison, mais elle fut très disputée. Lors de la finale, en Course 1, j’ai eu une crevaison et je n’ai pas pu finir la course. Le lendemain, je signe la pole position, le meilleur tour en course et je remporte cette toute dernière manche de la saison. Au final, je suis titré avec seulement un point d’avance sur Florian Latorre. Cette année, la compétition était vraiment très relevé avec des pilotes comme Côme Ledogar et Florian. J’ai eu quelques petits soucis dans la saison. J’ai remporté plusieurs courses (5 au total, ndlr), mais j’ai aussi eu quelques crashs et crevaisons dans des épreuves importantes. Cependant, j’ai réussi à remporter ce 2e titre, à prouver que je pouvais être solide et j’en suis ravi. »

Et il y avait aussi un autre gros événement pour vous avec la Porsche Supercup…

« Oui, il s’agissait de ma première participation, j’ai terminé 2e et remporté le titre de Rookie. Ce ne fut pas facile. Il y avait neuf manches, mais six circuits m’étaient complètement inconnus. Il n’y a pas beaucoup de temps de roulage, vous arrivez et vous montez dans l’auto. Donc faire l’une des plus belles performances pour un rookie est une bonne chose. Il ne faut pas oublier que c’est un championnat très difficile. Le niveau y est incroyablement relevé. C’est certainement la série monomarque la plus relevé au monde. A chaque fois, il y a 12 ou 13 pilotes qui peuvent remporter la course. Parfois, lors des qualifications, vous pouvez voir 15 gars en quatre dixièmes. Si vous faites une faute dans le week-end, vous pouvez passer de la première à la 10e place. C’était important pour moi d’y être car, comme je l’ai dit, la Supercup est le top des championnats Porsche. Il se déroule en lever de rideau des Grands Prix de F1, c’était un rêve d’y participer. Vous devez être irréprochable tout le temps, c’est dur, mais c’est aussi ce qui m’a fait progressé autant cette année, j’ai beaucoup appris. Ce fut vraiment une belle saison pour moi et je suis content de mes performances dans ces deux championnats. »

Photo Porsche Supercup

De quoi sera fait votre saison 2020 ? Vous verra-t-on en Endurance ? Pensez vous au Mans ?

« Je ne sais pas encore. Je vais refaire une année de Porsche Supercup, c’est certain. Par contre je ne sais pas encore si je continuerai en Porsche Carrera Cup France. Je regarde aussi ce qui se passe dans le même championnat, mais en Allemagne. Quant à l’Endurance, j’ai déjà eu des contacts pour faire du GT3 (Blancpain GT Series) et du GTE (WEC). Cependant, je souhaite continuer dans les courses monomarques Porsche cette année. Evidemment, je regarde les 24 Heures du Mans avec attention. C’est l’une des plus grandes courses du monde, c’est un rêve pour moi d’y participer. Cependant, je dois progresser étape par étape avant de viser une telle épreuve. Je dois gagner en expérience car je ne cours que depuis quatre ans. Je sais que l’endurance conviendrait bien à mon style de pilotage, mais pour le moment, je me concentre sur les courses sprint. C’est important car lorsque l’on voit des courses comme Le Mans, elles sont devenues de vraies courses de sprint de 24 heures. Mais Le Mans un jour, oui, peut être, avec TF Sport et mon compatriote Salih (Yoluc) ! »

Vous venez d’être nommé Porsche Junior Driver à la Night of Champion. Que ressentez vous ?

« Ce fut un grand honneur de participer au processus de sélection (appelé le shootout, ndlr). Quand j’ai appris que j’avais été choisi comme nouveau Porsche Junior, j’étais absolument ravi. Être un Porsche Junior est un rêve devenu réalité. Dès mon plus jeune âge, j’ai toujours voulu gagner. Sortir en tête lors de ces essais est la plus grande victoire de ma vie. Je tiens à remercier Porsche pour la confiance que la marque m’a accordée. »