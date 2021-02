Axcil Jefferies (GPX Racing) : “Piloter une Porsche 911 RSR serait magique”

Le Zimbabwe n’est pas le pays le plus connu en sport automobile. Si vous faites le tour d’Internet, le pilote le plus connu du pays situé en Afrique australe au nord de l’Afrique du Sud est sans aucun doute Axcil Jefferies.

Âgé de 26 ans, le Zimbabwéen a fait ses armes en karting dans son pays avant de rejoindre l’Europe à 13 ans pour nourrir son rêve de Formule 1. Sa carrière en monoplace passe par la Formula BMW, la Formule 2, l’Indy Lights et le GP2 Series avec à chaque fois de belles performances qui malheureusement pour lui ne l’emmèneront pas jusqu’en F1 à l’exception d’une participation à Monaco Historic sur une Token F1.

Axcil Jefferies, Julien Andlauer et Alain ‘Dirk’ Ferté

Axcil Jefferies met entre parenthèses sa carrière de pilote professionnel durant trois ans avant de revenir via le Lamborghini Super Trofeo en 2017 où il remporte le championnat Middle East assez facilement pour le compte de GDL Racing. Retour en Europe pour le Super Trofeo, cette fois chez Konrad Motorsport. Là encore, ses performances ne passent pas inaperçues et Franz Konrad décide de le prendre sous son aile pour son programme GT3 sur la Nordschleife.

Jefferies partage son temps entre l’Allemagne et Dubai où il réside une partie de l’année. Deuxième des 24 Heures de Dubai 2020 (GT3-Am) sur une Mercedes-AMG GT3/Toksport, il remporte l’épreuve au général le mois dernier sur la Porsche 911 GT3 R/GPX Racing en compagnie de Julien Andlauer, Frédéric Fatien, Alain Ferté et Mathieu Jaminet. Sa saison 2020 passe aussi par le GT World Challenge Europe sur la Mercedes-AMG GT3/Madpanda Motorsport où il termine vice-champion Silver en Sprint.

On peut clairement classer Axcil Jefferies parmi les meilleurs Silver du plateau GT3. Fidèle à GPX Racing, le natif de Harare, par ailleurs ambassadeur des Nations Unies, dispute ce mois-ci l’Asian Le Mans Series en GT avec Julien Andlauer et Alain Ferté. A deux manches de la fin du championnat, le trio mène le classement général.

“Après la victoire aux 24 Heures de Dubai, je suis enchanté de poursuivre avec GPX Racing”, a déclaré Axcil Jefferies à Endurance-Info. “Le niveau en Asian Le Mans Series est très relevé, ce qui donne encore plus de valeur à une victoire. Les deux courses disputées à Dubai ont été positives, mais ici à Abu Dhabi, les Ferrari devraient être au rendez-vous. GPX Racing veut le titre et nous allons tout faire pour cela. Peut-être que les 24 Heures du Mans seront au bout. Piloter une Porsche 911 RSR serait magique.”

L’un des points forts d’Axcil Jefferies est sa connaissance de différentes GT3, comme il l’explique : “C’est bien de pouvoir comparer les différentes autos. Tu sais compenser plus facilement quand tu es sur la piste. Chaque GT3 a ses petits avantages et ses petits défauts.”

La suite de la saison doit passer par la Nürburgring Endurance Series et les 24 Heures du Nürburgring sur la Lamborghini Huracan GT3/Konrad Motorsport avec en prime quelques manches Creventic chez GPX Racing. Pourquoi pas y ajouter un volant en WEC dans une équipe en quête d’un très bon Silver. Un retour en GT World Challenge Europe n’est pas à exclure non plus en fonction des différents calendriers. Il y a quelques semaines, Axcil Jefferies a roulé en LMP3 chez Frikadelli Racing avec là aussi de solides relais.

Une chose est sûre, Axcil Jefferies a parfaitement trouvé sa place chez GPX Racing : “C’est comme une famille. Le team est très jeune, ce qui met une bonne dynamique. Tout le monde est pleinement concentré sur son travail, mais une fois la journée terminée, on se retrouve tous pour passer du bon temps ensemble. En tant que pilote, je me dois de donner le maximum pour l’équipe quand je vois ce que chaque personne donne pour l’équipe.” L’une des forces du trio est une complicité qu’on retrouve en dehors de la piste.