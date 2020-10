Aurélien Panis (Tech 1 Racing) : “Ne pas se tromper d’objectif”

Si Tech 1 Racing faisait rouler une Lexus RC F GT3 aux Total 24 Heures de Spa 2019 en Am, la structure de Sarah et Simon Abadie passe en Silver Cup cette année avec l’équipage composé d’Aurélien Panis, Timothé Buret et Thomas Neubauer. La Lexus a montré de belles choses depuis Imola avec deux poles Silver en Sprint. L’objectif est maintenant de montrer la fiabilité de la Lexus RC F GT3 sur le double tour d’horloge spadois.

“Il ne faut pas se tromper d’objectif”, a déclaré Aurélien Panis à Endurance-Info. “Nous jouons la Silver Cup en faisant tout pour faire une course propre. Je vais attaquer mes premières Total 24 Heures de Spa même si je suis déjà venu ici lorsque mon père roulait. Cette année, l’atmosphère est particulière sans public.”

Tech 1 Racing compte une année d’exploitation de la Lexus RC F GT3, ce qui rassure le pilote : “On a beaucoup travaillé durant l’hiver pour mieux comprendre l’auto. La performance était là dès le début de saison, aussi bien en Sprint qu’en Endurance. Malheureusement, nous avons connu quelques aléas avec des résultats qui ne sont pas venus comme on l’espérait. Je suis très heureux de faire partie de ce championnat. L’ambiance au sein de l’équipe Tech 1 Racing est excellente, l’entente avec mes coéquipiers parfaite et le soutien de Lexus est bon.”

Habitué à rouler sur des formats typés Sprint, Aurélien Panis se plaît en Endurance : “Le sprint est plus naturel pour moi car c’est quelque chose que je pratique depuis mes débuts en sport auto. Je suis heureux de mixer les deux et j’espère bien poursuivre le plus longtemps possible. Maintenant, je me concentre sur le GT même si je ne ferme aucune porte. Le niveau en GT est très relevé et décrocher un bon résultat ici serait vraiment une juste récompense pour tout le travail accompli par Tech 1 Racing et Lexus.”