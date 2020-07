Augusto Farfus arrive chez Aston Martin Racing, deux manches ELMS pour la #98

Aston Martin Racing modifie ses plans pour le reste de l’année. Une Vantage GTE sera présente sur les deux premiers meetings European Le Mans Series, à savoir le Paul Ricard et Spa-Francorchamps. Paul Dalla Lana, Mathias Lauda et Ross Gunn se partageront le volant de l’auto dans le Var. Les trois sont des familiers d’Aston Martin Racing. A Spa, Ross Gunn cèdera son baquet à Augusto Farfus.

Le constructeur britannique remanie aussi l’équipage de son Aston Martin Vantage GTE #98 pour le reste de la saison WEC : Spa, Le Mans, Bahrain. Paul Dalla Lana, Ross Gunn et Augusto Farfus seront au volant de la #98 qui évolue en GTE-Am. Gunn et Dalla Lana occupent actuellement le 3e rang au championnat à 12,5 points des leaders.

« Comme nous tous, j’ai vraiment un manque de compétition sur la piste et avoir l’opportunité de faire des kilomètres en course en ELMS est vraiment excitant », a déclaré Paul Dalla Lana. « Je suis ami avec Augusto Farfus depuis longtemps, et nous voulions courir ensemble depuis un moment, mais cela ne peut se faire que maintenant compte tenu d’une interruption de son programme. L’ELMS représente un défi difficile et les courses sont assez longues pour tester nos compétences et nos automatismes alors que nous nous préparons à retourner en WEC. »

Darren Turner, qui roulait sur la #98, prend quant à lui un peu de recul avec la compétition pour se consacrer au développement de l’Aston Martin Valkyrie dont les premiers clients seront livrés en 2021. Le Britannique doit revenir à la compétition l’année prochaine sur un programme complet.

John Gaw, directeur général d’Aston Martin Racing, est impatient d’en découdre : « Il s’agit de la plus longue interruption de sport automobile jamais rencontrée chez Aston Martin Racing, mais nous avons utilisé le temps à bon escient pour nous assurer que nous sommes dans la position la plus solide pour reprendre la saison WEC. L’ELMS est une série solide où nous avons toujours connu de bons moments avec nos équipes partenaires. Elle représente exactement le challenge que nous voulons pour préparer notre retour en WEC. Paul a choisi de recruter Augusto Farfus pour courir avec lui et nous avons hâte de l’accueillir dans l’équipe. » Il convient de rappeler que Beechdean AMR a remporté la couronne ELMS en 2016.