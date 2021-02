Audi vient, Ferrari vient, Glickenhaus et Peugeot viennent, Porsche vient et Toyota vient…

On s’excuse par avance du détournement de l’affiche des 24 Heures du Mans 1999, mais avouez que la comparaison est facile. Qui mieux que nos amis du compte parodique 23h56 pour nous concocter une affiche virtuelle rétro ? On a volontairement omis le ‘Et vous, vous venez ?’ dans une période actuelle qui reste encore incertaine pour les spectateurs.

En 1999, six constructeurs étaient au départ et six sont déjà attendus en 2023 pour l’édition du centenaire. On espère maintenant que Acura cédera à la tentation de venir concourir au Mans avec son prototype LMDh, que Ford et General Motors vont s’annoncer et en faire de même. D’autres ne demandent qu’à sortir du carton.

Le règlement édicté par l’ACO et la FIA séduit, mais les constructeurs ne prennent pas la même voie. Quand Audi et Porsche optent pour le LMDh, Ferrari, Glickenhaus, Peugeot et Toyota partent en direction du LMH. Tout le monde prédisait la mort prématurée du LMH, mais à ce jour on est à 4 contre 3 en LMDh si on compte Acura. On verra sur la piste qui a le meilleur package sachant qu’une Balance de Performance viendra réguler le tout.

Il est vrai que 2023 est encore loin à une époque où on ne peut pas sortir acheter une baguette de pain après 18 heures, où on ne peut plus passer d’un pays à un autre sans un motif impérieux, où ne peut pas sortir sans un masque sur le visage et où on ne peut pas manger dans un restaurant.

Tout le monde aurait pu dire stop, mais par chance, les constructeurs répondent présents. Il ne reste plus qu’à espérer que la crise économique ne vienne pas troubler le renouveau de l’Endurance. Ce qui est vrai pour les constructeurs l’est pour tout le monde. Alors qu’on navigue à vue, Endurance-Info met en place son plus gros développement depuis sa création en 2006. Il faut aller de l’avant, avoir des projets, les murir et appuyer sur le bouton vert. A vouloir rester immobile, on finit par reculer. Comme les constructeurs, Endurance-Info va aller de l’avant.

Il faut maintenant que chacun mette en place ses programmes. Après les constructeurs, reste à voir combien d’équipes privées vont pouvoir rouler dans la catégorie reine. Si on écoute les discussion dans les paddocks, plusieurs équipes roulant actuellement en LMP2 sont sur les rangs d’un engagement en LMDh à l’horizon 2023. Pouvoir gagner Le Mans pour une somme “raisonnable” donne envie.

L’autre sujet va concerner l’avenir de la catégorie GT. S’il ne fait aucun doute que les GTE vont disparaître au profit des GT3, la liste des constructeurs va rapidement s’allonger. On peut très bien avoir Audi, Porsche, Ferrari, Mercedes, BMW, Aston Martin, McLaren, Lamborghini, Honda & Co au départ des 24H du Mans. Si on ajoute à cela le développement de l’hydrogène qui devrait séduire de grands constructeurs, ‘l’Endurance by Le Mans’ va vivre de beaux jours. Il ne reste plus qu’à transformer le “Et vous, vous venez ?” en “Venez comme vous êtes”.