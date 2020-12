Audi en LMDh : un engagement officiel et de la compétition-client

En cette fin d’année 2020, Audi Sport a passé ses programmes dans un shaker et il en est ressorti la fin de la Formula E, la poursuite du GT3, une présence au Dakar et une arrivée en LMDh. La marque aux quatre anneaux va donc faire son retour dans la catégorie reine de l’Endurance via la nouvelle plateforme LMDh.

« Il est clair que nous sommes très intéressés par le succès de la nouvelle catégorie LMDh », a déclaré Julius Seebach à Endurance-Info. Le nouveau patron de la compétition chez Audi Sport a précisé tout le bien qu’il pensait de cette nouvelle plateforme globale.

Audi a poussé pour que le programme puisse être proche de la compétition-client, un peu à l’image de Porsche au temps des Group C avec les 956 et 962. « Le niveau d’engagement d’Audi Sport est prévu en tant qu’usine et compétition-client », a confié Seebach. « Nous planifions un engagement officiel mais nous souhaitons aussi fournir des clients. Il est important pour Audi de pouvoir se battre pour des victoires au général. » Des équipes proches d’Audi telles que WRT et Phoenix Racing ont déjà manifesté de l’intérêt pour le LMDh. Les deux équipes visent une présence en LMP2 dès 2021 afin de se rôder à la catégorie prototype.

Audi Sport vise donc quelque chose de proche de l’Intercontinental GT Challenge Powered by AWS avec une présence plus officielle. Ce n’est un secret pour personne que Porsche est sur la même ligne, comme nous l’avait confié Pascal Zurlinden, responsable des programmes officiels chez Porsche, en février dernier à Bathurst.

« Nous voulons être là dès le début de la catégorie », souligne Seebach. « Cela signifie que nous serons en compétition à compter de 2023. » Le choix du constructeur châssis n’est pas finalisé sachant que Audi et Dallara ont déjà travaillé ensemble lors du programme LMP1.

Le constructeur allemand n’a pas encore communiqué ses intentions pour savoir si le programme sera axé sur le WEC, l’IMSA ou les deux. « Nous verrons cela en temps voulu », s’est contenté de déclarer Seebach. La rumeur d’un programme américain emmené par Audi Sport North America a couru depuis l’annonce du LMDh.