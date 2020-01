Aston Martin Racing continue son AMR Driver Academy

L’Aston Martin Racing Driver Academy revient en 2020. L’initiative, conçue pour accélérer le développement des talents au sein du réseau d’équipes clients d’Aston Martin Racing, a connu un énorme succès l’année dernière. L’AMR Driver Academy a attiré 23 personnes issues de différents championnats du monde en 2019 et a fourni une plateforme d’apprentissage et de développement. Cette initiative a été peaufinée et améliorée encore avant cette saison afin d’encadrer plus efficacement une nouvelle génération de talents et d’identifier une future star pour gravir les échelons de l’AMR. Pour rappel, l’un des pilotes issus de cette Academy est Ross Gunn qui évolue maintenant en WEC (en GTE Am) et en Asian Le Mans Series en GT.

L’AMR Young Driver Academy s’adresse aux pilotes âgés de 17 à 25 ans et est ouverte à ceux qui ont des programmes compétition avec des Aston Martin Vantage GT3 et GT4. Si le nombre total de participants a été réduit à un maximum de 10 pour permettre une plus grande concentration et un meilleur examen de chaque pilote, la compétition pour les places se révèle déjà intense.

@AMR

Le prix offert au lauréat sera un soutien financier pour son programme de course 2021, des séances de simulation et de remise en forme et une montre TAG Heuer AMR. Tous les participants bénéficieront d’un soutien individuel de la part des pilotes d’usine Darren Turner, Jonny Adam et Charlie Eastwood ainsi que du directeur de l’équipe Paul Howarth pendant la saison. En outre, chacun aura accès à l’équipe de travail sur l’événement, recevra des conseils en matière de relations publiques et commerciales et, surtout, passera plus de temps dans le simulateur pendant la saison.

@AMR

Comme auparavant, les concurrents de cette année seront jugés sur un large éventail de critères, notamment le rythme, la cohérence, le retour technique et la forme physique. Le jury évaluera également la capacité des pilotes à gérer les aspects stratégiques, le travail d’équipe, les aspects commerciaux et les relations publiques de leur rôle.

Le champion britannique de GT4 en 2019, Tom Canning, est sorti vainqueur de l’AMR Driver Academy de 2019. Le jeune homme de 17 ans, originaire de Bath dans le Somerset, suit les traces de Jonny Adam, vainqueur des 24 heures du Mans en 2017, et de Ross Gunn, pilote WEC, et a depuis effectué un test dans une Aston Martin Vantage GTE à Bahreïn lors des Rookie Test en décembre dernier. Il recevra le soutien de l’usine tout au long de sa campagne cette année.

@AMR

“Faire partie de l’Académy en 2019 m’a vraiment préparé pour mon test à Bahreïn”, a déclaré Canning. “Les mentors Aston Martin m’ont vraiment aidé. J’avais l’impression de faire partie d’une équipe éloignée de la mienne et c’était une grande opportunité d’apprendre et de grandir en tant que pilote. L’AMR Driver Academy a vraiment propulsé ma carrière. Pour les jeunes pilotes qui passent de la course clients à celle de constructeurs, cela aide vraiment à se fixer des objectifs”.

Les personnes intéressées doivent envoyer leur CV de course à academy@astonmartinracing.com avant le vendredi 28 février 2020.