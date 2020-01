Asian LMS, The Bend (Libres 1) : Eurasia Motorsport en pointe

Eurasia Motorsport a dominé la première séance d’essais libres des 4 Heures du Bend. La Ligier JS P217 de Shane van Gisbergen, Daniel Gaunt et Nick Cassidy a tourné en 2.36.496. A noter que si le vent est toujours de la partie, la pluie a cessé. La Dallara P217/Thunderhead Carlin Racing a décroché le 2e chrono à 1.717s. Troisième temps pour l’Aurus 01/G-Drive Racing by Algarve. Avec un bon 5e temps au général, l’ORECA 05/RLR Msport s’est montrée la plus rapide de la classe LMP2-Am.

Les Ligier JS P3 ont pris l’avantage en LMP3 avec dans l’ordre ACE1 Villorba Corse, Inter Europol Competition (#14) et Viper Niza Racig. La Norma M30 LMP3/Graff suit au classement.

Du côté du GT, la Lamborghini Huracan GT3/JLOC a devancé la concurrence, à commencer par l’Aston Martin Vantage GT3/D’station Racing et la Ferrari 488 GT3/HubAuto Corsa.

La seule interruption de séance a fait suite à une sortie de la Ferrari 488 GT3/T2 Motorsports.

Une deuxième séance d’essais libres est programmée pour demain matin 9h30 (heure locale) avant les qualifications qui se dérouleront dans l’après-midi.

