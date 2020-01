Asian LMS, The Bend : Barnicoat offre la pole à la Dallara/Carlin

Sur un circuit long de 7.7 km, les pilotes ont eu peu de temps de piste pour aller chercher la pole des 4 Heures du Bend sachant en plus que toute sortie des limites de la piste est synonyme de temps annulé. Le meilleur dans l’exercice de la qualif’ a été Ben Barnicoat sur la Dallara P217/Thunderhead Carlin Racing.

Avec un meilleur chrono de 2.35.698, le Britannique a devancé la Ligier JS P217/Eurasia Motorsport de Nick Cassidy de 0.172s. Roman Rusinov (Aurus 01/G-Drive Racing by Algarve) a concédé 1.013s et Mathias Beche (Ligier JS P217/Inter Europol Competition) 1.074s.

Arjun Maini a offert la pole LMP2-Am à l’ORECA 05/RLR Msport devant la Ligier JS P2/ARC Bratislava et les deux Ligier JS P2/Rick Ware Racing.

Un bref drapeau rouge a interrompu la séance LMP2. Le premier chrono d’un concurrent est arrivé à moins de 3 minutes du terme de la séance qualificative.

Nielsen Racing a soufflé le chaud et le froid en LMP3. C’est d’abord Garett Grist qui a occasionné un drapeau rouge sur la Norma M30 LMP3 #3. Colin Noble a parfaitement rectifié le tir sur la voiture soeur en allant décrocher la pole en 2.50.802 mn. Dans les dernières minutes, Alessandro Bressan est parvenu à se placer au 2e rang sur la Ligier JS P3/ACE1 Villorba Corse, mais à 1.123s de la pole. La Norma M30 LMP3/Graff de David Droux s’élancera depuis la 2e ligne avec à ses côtés la Ligier JS P3/Inter Europol Competition de Nigel Moore.

Côme Ledogar pensait tenir la pole GT sur la Ferrari 488 GT3/Car Guy Racing mais dans son tout dernier tour, Davide Rigon est allé chercher le Français pour le devancer de 0.815s, 2.56.109mn contre 2.56.924. Jens Kligmann a réussi à placer la BMW M6 GT3/Astro Veloce Motorsports sur la 2e ligne, mais à 2.333s de la pole. On trouve ensuite deux autres Ferrari 488 GT3 avec respectivement T2 Motorsports (Haryanto) et Spirit of Race (Pier Guidi). JLOC, D’station Racing et Astro Veloce Motorsports (#16) ferment la marche. Les sept premiers sont séparés par 3.175s.

