Asian LMS : quelques changements sur la liste des engagés

La grande nouveauté de ce début d’année 2020 est le retour des prototypes Le Mans en Australie à l’occasion du deuxième rendez-vous de l’Asian Le Mans Series sur le circuit de Tailem Bend situé tout près d’Adelaide.

La liste des engagés a quelque peu bougé depuis fin décembre. Le plateau est finalement constitué de 25 autos.

Il manquera sur la grille l’ORECA 07/K2 Uchino Racing de Haruki Kurosawa et Shaun Thong. Kurosawa-san est souffrant mais une partie de l’équipe sera sur place pour préparer l’auto qui sera bien là pour le troisième rendez-vous de Sepang. Accidentée en Chine, la BMW M6 GT3/FIST-Team AAI de Joel Erikson, Hongli Ye et Jun San Chen ne fera son retour qu’en Malaisie.

Les Polonais de Inter Europol Competition seront bien occupés en Australie avec quatre autos sur la piste, deux Ligier JS P217 et deux JS P3. Mathias Beche, Jakub Smiechowski et James Winslow se partageront toujours le volant de la Ligier JS P217 #34. On retrouvera sur la #33 l’Anglais John Corbett accompagné par deux pilotes australiens, à savoir Nathan Kumar et Mitchell Neilson.

Inter Europol Competition doit encore annoncer l’équipage de sa seconde Ligier JS P3. Nigel Moore et Martin Hippe poursuivent l’aventure sur la #13.

Si une seule Ligier JS P2/Rick Ware Racing était en piste à Shanghai, les deux seront bien de la partie en Australie. Guy Cosmo est l’invité de dernière minute sur la #25 avec à ses côtés ses compatriotes Anthony Lazzaro et Philippe Mulacek.

Chez Graff, Sébastien Page sera remplacé par l’Australien Ricky Capo sur la Norma M30 LMP3. Eric Trouillet et David Droux épauleront le jeune pilote âgé de 23 ans qui a roulé pour le team de Pascal Rauturier aux 12 Heures d’Abu Dhabi 2017.