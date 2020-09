Asian Le Mans : Oman Racing confirme une Aston Martin

Oman Racing Team prend la direction de l’Asian Le Mans Series sur la saison 2020/2021. Le calendrier remanié du championnat asiatique sur quatre courses (deux meetings) a séduit Ahmad Al Harthy. Les mesures sanitaires n’ont pas permis au pilote du Sultanat d’Oman de rouler en British GT. C’est donc du côté de l’Asian Le Mans Series que va rouler l’Aston Martin Vantage GT3 avec comme ambition de décrocher une invitation pour les 24 Heures du Mans 2021.

« En raison de la situation Covid-19 dans le monde et des diverses restrictions de voyage, nous avons dû revoir nos plans, prendre des décisions difficiles et envisager la prochaine étape et la chose la plus appropriée pour nous est de regarder vers l’avenir en courant en Asian Le Mans Series », a déclaré Ahmad Al Harthy. « Nous n’avons jamais eu la chance de rouler dans ce championnat auparavant. Parfois, des opportunités se créent suite aux problèmes. Pour nous, c’est vraiment une énorme opportunité de faire partie d’un championnat très connu. Une invitation aux 24 Heures du Mans l’année prochaine est dans nos esprits. Comme nous le faisons toujours, Oman Racing fera tout son possible pour gagner. »

Ahmad Al Harthy roulera dans l’Aston Martin Vantage GT3 en compagnie de Jonny Adam, pilote officiel AMR, et Tom Canning, jeune espoir britannique. TF Sport apportera toujours un soutien technique à l’engagement.