Arkadia Racing en Alpine A110 GT4 avec Antoine Leclerc

Après deux saisons passées en Championnat de France FFSA GT, Arkadia Racing passe en GT4 European Series cette année avec une Alpine 110 GT4. Stephan Guérin, patron de l’équipe, sera derrière le volant avec Antoine Leclerc à ses côtés. Le tandem roulera en Pro-Am.

“Je suis heureux d’annoncer la participation d’Arkadia Racing en partenariat avec Signatech-Alpine en championnat d’Europe GT4″, a déclaré Stephan Guérin. “Nous avons découvert récemment le monde de la course automobile, le plaisir immense procuré mais aussi le haut niveau d’exigence requis pour être compétitif. Travail d’équipe, rigueur, performance, ténacité et recherche de l’excellence sont des pratiques et valeurs communes au sein du Groupe Arkadia, notamment sur ses activités d’ingénierie. J’ai souhaité donner une orientation plus professionnelle au Team en 2021 pour nous permettre de rivaliser avec les meilleurs en course. La rencontre avec Antoine Leclerc et Philippe Sinault, Président de Signatech, a permis d’initier un partenariat prometteur avec la marque Alpine. Je suis très heureux de partager le volant avec Antoine, cela me permettra d’améliorer rapidement mon pilotage et d’être plus performant en course dès cette année !”

Antoine Leclerc apportera son expérience de la compétition : “Depuis plusieurs mois, je travaillais avec Signatech-Alpine sur l’engagement de l’A110 GT4 en championnat d’Europe. Fin 2020, j’ai rencontré Stephan Guérin, PDG d’Arkadia Group et gentleman driver, qui cherchait un pilote d’expérience pour encadrer l’équipe et ses pilotes après deux saisons en championnat de France GT4 catégorie Am. Après quelques séances de travail, dont une journée au Paul Ricard avec la Ginetta engagée en GT4 France, notre envie commune de collaborer et de rouler ensemble s’est affirmée et le projet Arkadia Racing en partenariat avec Signatech-Alpine a pu se concrétiser.”