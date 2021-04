Après son équipage, High Class Racing dévoile sa livrée !

L’équipe danoise High Class Racing engagera deux Oreca 07 aux 24 Heures du Mans en LMP2. Sur la #20, celle qui roule à l’année en FIA WEC, on trouvera son pilote régulier, Dennis Andersen. Sur la #49, Kevin Magnussen, Jan Magnussen et Anders Fjordbach (détails ICI) se relaieront. Pour l’occasion et pour cette auto seulement, l’écurie change légèrement de nom pour s’appeler “Team Sashi High Class Racing”.

Anders Fjordbach a eu la gentillesse de nous faire parvenir la livrée de cette auto qui sera l’une des favorites de la catégorie LMP2 lors de la 89e édition des 24 Heures du Mans (21-22 août 2021).