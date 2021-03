Andretti Autosport en LMP3 en fin de saison ?

Andretti Autosport pourrait faire ses débuts en IMSA WeatherTech SportsCar en fin de saison lors des manches de Watkins Glen et Road America.

La Ligier JS P320 de l’équipe, actuellement en IMSA Prototype Challenge, pourrait être pilotée par deux Andretti : Jarett et Marco, son cousin, qui a récemment effectué des essais dans la LMP3 à Sebring. On sait que ce dernier aimerait refaire du prototype car il a désormais plus de temps avec une saison IndyCar allégée avec, comme point d’orgue, les 500 Miles d’Indianapolis. “En ce moment, ils regardent Watkins Glen et Road America”, a déclaré Marco Andretti. “Je vais peut-être faire un autre test avant, mais c’est ce qu’ils regardent. Je ne sais pas s’ils ont déjà pris une décision finale à ce sujet, je laisse Jarett prendre les rênes. S’il m’appelle et que je suis libre, j’irai !”

Ses premiers tours de roue en LMP3 ont été plus que positifs pour le dernier poleman des 500 Mile d’Indianapolis. “Il s’agit presque de me ralentir un peu et de conduire jusqu’aux limites. On se retrouve assez vite à la limite dans ce genre de situation, alors j’ai réussi à être assez rapide par rapport aux autres. La LMP3 a un peu moins d’adhérence que l’Acura que je pilotais auparavant mais les LMP3 sont encore plus dynamiques que les IndyCar. Il s’agit de conserver la vitesse minimale et de garder de l’élan. C’est comme cela que j’ai pu réaliser une bonne partie de mon temps. Dans les virages à haute vitesse, il faut aussi beaucoup d’engagement”.