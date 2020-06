Alexandre Vromant (FEED Racing) : “Un rêve qui se réalise”

FEED Racing fera partie des deux seules françaises inscrites aux 24 Heures du Mans Virtuelles avec R8G Esports Team. On doit FEED Racing à Jacques Villeneuve et Patrick Lemarié. Les deux compères ont monté une école pour détecter de jeunes talents en sport automobile. Théo Pourchaire, Simon Pilate, Axel Petit et Alexandre Vromant se partageront le volant de la C7.R. Avec une moyenne d’âge de 19 ans, le quatuor fait partie des équipages les plus jeunes, voire le plus jeune du plateau.

Membre de l’équipe Triple A Esports, Alexandre Vromant compte bien tirer son épingle du jeu dans la catégorie GTE. “Nous sommes tous impatients que ça commence”, a déclaré Alexandre Vromant à Endurance-Info. “C’est une super opportunité de participer à cette course qui se présente pour le mieux. Vingt-quatre heures, c’est long et il faut toujours un pilote de secours pour pallier au moindre problème. Il faut pouvoir relayer son coéquipier rapidement.”

Le pilote Triple A compte deux participations aux 24 Heures Karting mais ce sera sa première participation à une course virtuelle sur 24 heures. Triple A apportera un soutien à FEED Racing.

La Corvette C7.R reste sur une victoire aux 24H Virtuelles, ce qui rassure Alexandre : “La Corvette fait bonne impression mais la Porsche va très vite. Nous avons débuté par des essais et j’avoue que c’est assez étrange de se faire dépasser par des pilotes tels que Raffaele Marciello ou Jean-Eric Vergne. Là, je me dis : c’est bon j’y suis. C’est un rêve qui se réalise, c’est génial.”

Le jeune gamer a une expérience du sport automobile avec le karting. Le manque de budget ne lui a pas permis d’aller plus haut et le virtuel comble une partie de ce manque.

Le Mans, Alexandre Vromant en rêvait : “Je vais aux 24 Heures du Mans quasiment tous les ans. Mon rêve a toujours été de prendre part à l’épreuve en GT, un peu à l’image de Thomas Laurent même si lui c’était en prototype. Avec cet événement, je mets un pied dans cette course mythique.”

Comme tous les pilotes des 24 Heures du Mans, Alexandre s’entraîne beaucoup, environ 3 heures par jour. “On va mettre en place des stratégies”, explique le pilote FEED Racing. “Il faut aussi du bon matériel pour jouer même si cela ne fait pas aller plus vite mais bien pour être plus à l’aise. On joue chacun chez nous, on s’entraîne pour voir qui est le plus à l’aise pour rouler de nuit ou sous la pluie. C’est comme dans la réalité, les joueurs connaissent les différentes procédures de la course.”