Alex Zanardi (BMW) : “Il est important que nous mettions cet ennemi derrière nous !”

Dans le monde entier, les sociétés sont confrontées à une situation difficile et éprouvante à case du Coronovirus parce que, dans de nombreux domaines, la vie s’est arrêtée, les gens sont exhortés à rester chez eux pour empêcher la propagation du virus. Alessandro Zanardi est pilote officiel BMW, double champion CART, auteur de 44 départs en F1 et ambassadeur de la marque. Après un grave accident en monoplace qui le prive à tout jamais de ses deux jambes, l’Italien a retrouvé le volant au plus haut niveau toujours avec BMW et est également devenu un athlète paralympique de haut vol : doublé médaille d’or de cyclisme à Londres et à Rio. Il était en pleine préparation pour Tokyo… Il est revenu sur cette difficile situation avec son attitude toujours positive !

Alessandro, géographiquement, vous êtes au centre de la crise du virus en Italie. Tout d’abord, comment allez-vous, vous et votre famille ?

“Nous allons tous bien. Bien sûr, nous ressentons les conséquences de ce qui se passe, mais nos pensées et nos prières vont bien sûr à toutes les personnes et à toutes les familles qui luttent contre le virus de manière beaucoup plus directe, dans tous les hôpitaux ainsi que toutes les personnes telles que les infirmières, les médecins, etc. Nous nous sentons très chanceux. Nous avons une maison, j’ai tout mon matériel d’entraînement ici, nous sommes en bonne santé. Nous ne souffrons pas vraiment.”

Pouvez-vous décrire votre vie quotidienne en ce moment ?

“Personnellement, en tant que sportif qui a encore des objectifs, je peux me concentrer beaucoup plus sur mon entraînement. C’est sûr que je n’aurais jamais souhaité qu’une telle chose se produise. Dans toute situation, il y a toujours des aspects différents, tout n’est pas toujours négatif comme tout n’est pas toujours positif. Pour moi, un des aspects positifs est que le téléphone ne sonne pas beaucoup, personne ne me demande d’aller quelque part. J’ai donc beaucoup plus de temps pour évaluer mes priorités dans l’ordre que je souhaite. Je me réveille le matin et je me dis : d’accord, c’est le moment de la journée où je vais m’entraîner. Je planifie ma journée en fonction de mes programmes sportifs et, bien sûr, je travaille beaucoup sur ordinateur, je reste connecté au niveau professionnel en envoyant des e-mails, en préparant des choses. Jusqu’à présent, tous les préparatifs avaient comme principal objectif Tokyo. Je dois maintenant tout reconsidérer, mais il ne sera pas difficile de trouver un nouvel objectif à poursuivre. Je peux me concentrer sur différents projets et j’en ai beaucoup”.

L’un de vos objectifs et projets est maintenant Tokyo 2021 ?

“Bien sûr ! A mon âge, d’un point de vue sportif, chaque année est comme pour un chien, je prends sept ans. Si c’était presque un miracle pour moi de vouloir aller à Tokyo à l’approche de mon 54e anniversaire, ce sera encore plus difficile de le faire un an plus tard, lorsque j’en aurai 55. Mais je peux vous dire avec certitude qu’en ce qui concerne mes intentions, je suis parfait. En ce qui concerne la transformation de mes intentions en réalisations, le temps nous le dira, nous verrons ce qu’il va arriver !”

Revenons donc à la situation actuelle : est-ce un défi de faire face à l’isolement ?

“Je dois dire que j’ai une confiance totale dans les scientifiques qui étudient le problème et nous devons croire en eux. Nous devons les aider de la meilleure façon possible, c’est-à-dire en restant chez nous, en essayant d’éviter de propager le virus. Parce que nous apprenons maintenant que le nombre de personnes infectées est probablement dix fois plus élevé que celui auquel nous pensions il y a quelques jours à peine. Tout simplement parce que nous n’avons pas testé la population totale. Et il y a probablement beaucoup de gens qui sont infectés sans le savoir parce qu’ils n’ont pas de symptômes. Cela crée, bien sûr, beaucoup d’inquiétudes et la seule façon d’éviter de mauvaises conséquences, c’est de s’assurer que tout le monde reste chez soi pour que le virus ne se propage pas encore plus. D’un autre côté, dans la majorité des cas, nous avons les ressources dans notre corps pour combattre le virus et pour gagner cette bataille comme nous le faisons avec d’autres infections virales. Nous devons donc attendre, nous devons faire confiance aux personnes qui luttent actuellement contre la maladie au premier rang de la bataille et simplement respecter les règles que chaque gouvernement envoie à la population. C’est aussi simple que cela”.

Vous avez été un combattant toute votre vie et surtout après votre accident en Cart. Aujourd’hui, vous êtes une source d’inspiration pour beaucoup de gens. D’après votre expérience, avez-vous quelque chose à dire à vos compatriotes italiens et au reste du monde en ces temps difficiles ?

“Tout d’abord, je dois dire que le fait que j’ai dû affronter des situations difficiles au cours de ma vie ne signifie pas que j’apprécie ce type de combat (rires). Je préfère éviter les problèmes. Mais il est certain qu’à chaque fois que vous surmontez un problème dans votre vie, c’est une expérience avec laquelle vous devez développer de nouveaux outils, de nouveaux savoirs. Et une fois que l’expérience est derrière vous, ces outils peuvent éventuellement rester dans votre répertoire pour surmonter d’autres problèmes auxquels vous devez inévitablement faire face pendant le voyage de votre vie. Je peux dire que les gens sont déjà différents, je peux dire que les gens redécouvrent le sens de la communauté, le sens de l’amitié, le sens d’avoir besoin de l’autre pour se compléter vraiment. Parce que nous ne sommes rien si nous ne pouvons pas exprimer nos émotions.

Ce n’est donc pas tant à des personnes comme moi d’envoyer un message particulier. Le véritable espoir est que les gens seront désormais plus doués pour trouver ce type d’inspiration, être à l’écoute, s’appuyer sur les autres et permettre aux autres de les aider. Car c’est ce que nous sommes, nous ne sommes rien sans tout cela. C’est donc le seul aspect positif de ce qui se passe : nous devons nous assurer que cette expérience donnera à chacun une bonne leçon et que nous laisserons tout cela derrière nous avec de meilleurs instruments pour avancer dans notre vie et en vivre une meilleure”.

Votre attitude positive face à la vie vous aide-t-elle dans ces moments difficiles ?

“C’est difficile à dire car, comme je l’ai dit au début, je sais que je suis quelqu’un qui a le privilège d’avoir une maison.. Dans le jardin, j’ai une petite maison en bois où je garde tout mon matériel d’entraînement. J’ai une famille formidable et saine qui m’entoure, nous regardons beaucoup de films, j’ai beaucoup de choses à faire. Donc, l’inconfort que je ressens ces jours-ci est très, très faible par rapport à ce que d’autres personnes peuvent vivre. En même temps, ce que je peux vous dire, c’est que le point commun entre ce qui se passe ces jours-ci d’un point de vue personnel et ce qui m’est arrivé à une autre période de ma vie est la capacité à s’intéresser aux aspects positifs que l’on peut toujours trouver dans tout. Et c’est ce qui m’a amené à transformer ce qui m’était arrivé en une grande opportunité. Quand j’ai perdu mes jambes, avant même de savoir où chercher et quoi trouver, j’étais très confiant sur le fait que je trouverais quelque chose de positif dans ce qui s’était passé. C’est ce que j’ai fait. Avec ce que j’ai réalisé dans ma vie, je suppose que j’ai prouvé que ce concept est toujours vrai.

Donc, à partir de mes petites misères, je peux vous dire que l’aspect positif est le fait que le téléphone ne sonne pas beaucoup, que je n’ai pas à voyager, ce sont des journées très ralenties. Dans la vie active comme celle que je mène normalement, je profite en quelque sorte de la phase de calme que je traverse. Je suis sûr qu’il y a des aspects bien meilleurs qui, si nous sommes assez curieux, peuvent être collectés, gardés ou utilisés comme point de départ pour construire une vie meilleure pour chacun d’entre nous. L’important pour l’instant est de ne pas paniquer, de ne pas prendre nos propres décisions sans disposer des bonnes informations. L’important est d’agir comme une communauté, c’est de suivre les instructions que nous recevons à la lettre et si le plus gros point négatif est que nous devons rester à la maison pendant un mois, deux mois encore, nous saurons y faire face. Le soleil se lèvera tôt ou tard et nous aurons le temps de faire autre chose. Mais pour l’instant, il est important que nous mettions cet ennemi derrière nous de la meilleure des manières”.